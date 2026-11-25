Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A polícia fez uma descoberta incomum em uma rodovia da Alemanha, durante a madrugada de sábado (21). Durante a vistoria no automóvel conduzido por um homem de 52 anos, os policiais encontraram um total de 170 quilos de doces guardados no veículo. O motorista não soube explicar de forma plausível de onde vinha todo o carregamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o comunicado divulgado pela polícia, os policiais abordaram o condutor, identificado como um cidadão romeno de 52 anos, por volta das 3h15 da madrugada. A fiscalização ocorreu no entroncamento de Rosenhof da rodovia A3, momento em que o motorista trafegava com sua perua seguindo no sentido de Passau.

Leia Mais

Durante o procedimento de inspeção no interior do veículo, os policiais encontraram numerosos sacos cheios de doces. A grande quantidade de pacotes armazenados no automóvel motivou questionamentos imediatos por parte da equipe policial responsável pela abordagem.

Apreensão da carga e histórico policial

Ao ser interrogado pelos agentes sobre a carga, o condutor não conseguiu fornecer detalhes compreensíveis sobre a procedência da mercadoria. O homem de 52 anos também não apresentou nenhum tipo de documento ou comprovante de propriedade dos itens transportados.

Diante da incapacidade do motorista de esclarecer a procedência do material e da ausência de comprovação legal de propriedade, os policiais decidiram recolher e apreender toda a carga. Todos os pacotes de doces foram retidos pelas autoridades.

A apuração dos dados pessoais revelou outro ponto relevante sobre o motorista. Conforme destacou a corporação policial, o homem de 52 anos já havia chamado a atenção das forças de segurança anteriormente por envolvimento em delitos penais da mesma natureza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O condutor romeno virou alvo de uma investigação formal aberta pelas autoridades competentes por suspeita de crimes patrimoniais. A procedência real dos 170 quilos de doces encontrados no automóvel continua totalmente desconhecida.