A COP31, conferência do clima da ONU realizada em Antalya, na Turquia, terminou neste domingo (22/11) sem acordo após a União Europeia e outros participantes rejeitarem a proposta final. O impasse girou em torno da inclusão de um compromisso para abandonar gradualmente os combustíveis fósseis.

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A quarta versão do texto não mencionava a necessidade de eliminar progressivamente o uso desses combustíveis, a principal causa das mudanças climáticas.

Um representante da União Europeia acusou países produtores de petróleo de tomar o controle das negociações. A Rússia defendeu sua oposição à inclusão do compromisso e criticou a posição do bloco europeu.

O texto também reconhecia que a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, estabelecida no Acordo de Paris de 2015, não seria cumprida.

As negociações se estenderam por dois dias além da data prevista para o encerramento, fazendo da COP31 a conferência do clima mais longa da história.

O ministro australiano Chris Bowen, que presidiu as negociações, afirmou que a conferência enfrentou o ambiente geopolítico mais complicado e tenso de que se tem memória.

O secretário-executivo da ONU para mudanças climáticas, Simon Stiell, disse compartilhar a decepção de muitos participantes e afirmou que é preciso tirar lições da conferência. Ele defendeu que, para construir consenso entre as 194 partes, é necessário dedicar tempo a ouvir todas as posições.

Reações ao fim da COP31

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente decepcionado" com o fim da conferência sem consenso.

Ele acusou grupos ligados ao setor de combustíveis fósseis de distorcer a ciência e atrasar medidas contra as mudanças climáticas. Também cobrou dos países mais ricos que definam prazos e valores para cumprir seus compromissos de financiamento climático.

O Panamá se juntou à União Europeia na rejeição à proposta final. A China aceitou o texto, apesar de ter manifestado ressalvas. A Arábia Saudita, que falou em nome dos 22 membros da Liga Árabe, defendeu a proposta e afirmou que as medidas previstas ajudariam a avançar na implementação de ações climáticas.

Christiana Figueres, ex-chefe da área de clima da ONU e uma das principais articuladoras do Acordo de Paris, disse à BBC que a falta de um acordo político foi dolorosa, mas destacou que a conferência aprovou várias decisões técnicas. Para ela, encerrar a cúpula sem uma decisão política foi preferível a aprovar um texto que representasse um retrocesso.

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