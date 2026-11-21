SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mudança do príncipe Harry e Meghan Markle dos Estados Unidos para o Reino Unido teria sido motivada, ao menos em parte, por problemas relacionados ao visto de imigração do duque de Sussex.

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Segundo informações publicadas pelo site americano Page Six, o documento de Harry venceu e não foi renovado imediatamente, o que teria influenciado a decisão da família de deixar a Califórnia.

A informação foi atribuída a fontes ouvidas pelo veículo. Uma delas afirmou que o visto do príncipe havia expirado e não tinha sido renovado de imediato. Um ex-funcionário do Departamento de Estado americano também comentou o caso e disse que todos os vistos têm datas de validade e precisam ser renovados regularmente.

Não há, porém, informações públicas sobre qual modalidade de visto Harry utilizava nos Estados Unidos. Também não foi esclarecido se o eventual atraso na renovação chegou a comprometer sua situação legal no país.

Segundo a publicação, o problema migratório já teria sido resolvido. O casal, inclusive, planeja retornar à Califórnia para passar o Natal com os filhos e Doria Ragland, mãe de Meghan.

A família deixou os Estados Unidos em agosto, depois de viver por seis anos na Califórnia. Harry e Meghan se afastaram das funções oficiais da família real britânica em 2020 e passaram a construir carreiras independentes no país.

A mudança para o Reino Unido também foi associada ao desejo de aproximar os filhos, Archie, 7, e Lilibet, 5, dos parentes paternos e proporcionar a eles uma educação britânica.

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Em entrevista ao programa This Morning, da emissora britânica ITV, exibida em 20 de novembro, Harry falou sobre a adaptação das crianças à nova realidade. "Eles adoram estar de volta", afirmou. O príncipe também disse que a mudança cultural foi significativa, mas que o uso de uniformes escolares e a convivência com os colegas contribuíram para a adaptação dos dois.