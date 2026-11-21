Após uma jornada de oito anos e quase 10 bilhões de quilômetros, a espaçonave BepiColombo está prestes a chegar ao seu destino final e entrar em órbita ao redor de Mercúrio.

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A sonda espacial vai entrar num ambiente extremamente hostil: Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e as temperaturas podem atingir impressionantes 430°C e depois cair para -180°C. O planeta também é constantemente bombardeado por intensa radiação solar.

Até agora, o planeta foi pouco explorado, mas a esperança é que esta missão resolva alguns dos principais mistérios sobre Mercúrio.

Isso inclui descobrir por que há gelo em suas crateras, apesar de sua proximidade com o Sol, e entender as misteriosas cavidades que estão espalhadas por toda a sua superfície.

"Acho que é um planeta um pouco subestimado no Sistema Solar interno, mas acredito que esse seja um dos motivos pelos quais ele é tão fascinante", disse a professora Emma Bunce, da Universidade de Leicester, que é uma das principais pesquisadoras da missão.

"Existem muitas razões, do ponto de vista científico, pelas quais realmente queremos entender Mercúrio: como ele se formou, como evoluiu, qual é a sua aparência hoje, mas também como interage com o Sol e com as condições climáticas espaciais extremas que enfrenta."

ESA/JAXA A espaçonave fez imagens enquanto se aproximava de Mercúrio.

A missão BepiColombo, uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Japonesa (JAXA), foi lançada em 2018 da Guiana Francesa.

Com a espaçonave se dirigindo para as profundezas do Sistema Solar interno, ela teve que lutar contra a imensa força gravitacional do Sol.

Assim, seus freios estiveram acionados durante toda a jornada, e o veículo também percorreu um caminho muito sinuoso – dando uma volta ao redor da Terra, duas vezes ao redor de Vênus e seis vezes ao redor de Mercúrio – para desacelerar o suficiente e entrar em órbita.

Essa jornada deveria ter durado sete anos, mas um problema no sistema de propulsão da BepiColombo fez com que a viagem, já épica, fosse prolongada por um ano.

A manobra final para entrar em órbita é perigosa: o foguete precisa realizar uma curva de 37 minutos com o freio acionado para ser capturado pela gravidade do planeta.

Se algo der errado, a espaçonave poderá passar em alta velocidade por Mercúrio.

NASA Uma visão aproximada da superfície marcada de Mercúrio

Até agora, apenas duas espaçonaves visitaram Mercúrio - ambas missões da Nasa, a agência espacial americana.

A sonda Mariner-10 sobrevoou o planeta três vezes na década de 1970. A espaçonave Messenger chegou a Mercúrio em 2011 e passou quatro anos em órbita.

Mas ainda há muito a descobrir sobre este pequeno mundo.

Mercúrio é apenas um pouco maior que a nossa Lua e está coberto por antigos vulcões, penhascos imponentes e crateras colossais.

E o tempo em Mercúrio se comporta de forma incomum.

O planeta orbita o Sol tão rapidamente que um ano em Mercúrio dura apenas 88 dias terrestres. Mas ele gira incrivelmente devagar em torno do seu próprio eixo, de modo que um único dia lá dura 59 dias terrestres.

NASA Essas estranhas cavidades não foram vistas em nenhum outro lugar do Universo

Além de investigar por que Mercúrio tem gelo em suas crateras nas regiões polares, a missão também dedicará tempo ao estudo de estranhas depressões na superfície do planeta.

Existem milhares de depressões por toda a sua superfície. São rasas, mas com lados íngremes e frequentemente agrupadas, e em termos planetários, são jovens: cerca de 100 mil anos.

Os cientistas sabem que não são crateras de impacto — marcas maiores na superfície causadas pela colisão de rochas espaciais — mas não têm certeza do que são essas cavidades ou como se formaram.

A sonda BepiColombo também ajudará a estudar outro aspecto de Mercúrio que tem intrigado os pesquisadores. Apesar do tamanho diminuto do planeta, ele possui um enorme núcleo metálico.

A professora Emma Bunce afirmou que o planeta poderia ter sido muito maior em algum momento, mas possivelmente foi vítima de um "atropelamento" no início de sua história.

"Uma das explicações é que o manto foi arrancado em uma grande colisão", explicou ela.

"Ou é uma combinação de colisões ao longo de um período de tempo mais longo que então remove suas regiões mais externas, seu manto e sua crosta, e leva ao planeta que vemos hoje."

Ou, como ela disse, pode ter se formado dessa maneira em uma região rica em metais do Sistema Solar primitivo.

Tony Jolliffe/BBC News Uma réplica em tamanho real do BepiColombo está em exibição no Museu da Ciência em Londres

Incomum para a época, esta é uma espécie de missão "dois em um" - há duas espaçonaves a bordo.

Algumas semanas após chegarem a Mercúrio, elas se separarão.

Uma sonda da ESA estudará a superfície de perto, enquanto a outra, pertencente à JAXA, observará o planeta à distância.

Uma réplica em tamanho real da BepiColombo está em exposição no Museu da Ciência de Londres. Ela foi usada para testar a espaçonave durante sua montagem.

Jessica Marshall, engenheira de sistemas da Airbus, empresa que construiu a espaçonave, mostrou à BBC as principais características da Bepi e disse que o momento da separação seria "angustiante" para a equipe.

As duas espaçonaves tiveram que ser acopladas com muita segurança para o lançamento e a longa viagem, mas agora, oito anos depois, elas precisam ser separadas com cuidado.

"Desenvolvemos um mecanismo especial que foi cuidadosamente pensado", disse Marshall.

"Foi exposto à radiação intensa do espaço e a temperaturas térmicas muito diferentes, e após oito anos, este é um mecanismo de mola que precisa ser liberado muito suavemente... Ao ser liberado, ele também gira para iniciar a rotação da espaçonave."

Com duas sondas orbitais em Mercúrio, ambas repletas de instrumentos, a equipe da BepiColombo espera encontrar respostas para os mistérios de Mercúrio.

É claro que eles podem descobrir muito mais quando chegarem.

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