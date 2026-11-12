Quatro voluntários passam 378 dias confinados em uma simulação de Marte, mas, na saída, um deles chama atenção com relato sobre mais de 4 mil e-mails recebidos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Quatro pesquisadores voluntários norte-americanos concluíram um período de 378 dias de isolamento no habitat Mars Dune Alpha, localizado no centro espacial de Houston, no Texas. O grupo deixou a estrutura impressa em 3D de 158 metros quadrados no último dia 31 de outubro, após vivenciar condições que reproduziram as exigências de uma estadia em Marte. Os participantes relataram que estavam "extremamente impacientes para sair e sentir a luz do sol".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A experiência integrou a segunda missão Chapea conduzida pela Nasa. O grupo contou com o major e piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos Ross Elder, a médica coronel Ellen Ellis, o engenheiro de voo James Spicer e o oficial científico Matthew Montgomery.

Leia Mais

Rotina e testes na estrutura espacial

Segundo relata o centro de cultura científica “La Cité de l’Espace", a equipe realizou a manutenção da base, cultivou vegetais e executou caminhadas simuladas sobre areia vermelha. Do interior da instalação artificial, os voluntários pilotaram um drone e um veículo espacial rover. O programa avaliou a preparação física para atividades externas, trajes protetores, procedimentos na câmara de descompressão, alimentação, exercícios físicos e tempo de repouso.

O cotidiano exigiu a administração cuidadosa de suprimentos: detergente para louça, filtros de respiração e reservas de comida e água. Uma matéria da Nasa detalhou ainda a realização de um experimento focado na germinação de sementes, comparando um solo de controle com um solo marciano simulado.

Comunicação e convivência no isolamento

A comunicação externa permaneceu ativa, operando com um atraso programado de 13 a 22 minutos em relação à Terra. James Spicer destacou a importância das mensagens: "Meus amigos e minha família me enviaram mais de 4.000 e-mails este ano, o que serviu como linha de vida com a Terra. Mostramos juntos que os futuros astronautas marcianos não serão apenas capazes de viver e trabalhar com sucesso em Marte, mas também de prosperar, rir e se divertir lá".

Ellen Ellis ressaltou o impacto psicológico do contato: "Cada e-mail era um elo com a normalidade e, embora meus pés estivessem no regolito, vocês nunca estiveram muito longe dos meus pensamentos". Matthew Montgomery avaliou os aprendizados humanos: "Abordei esta missão pensando que é fácil se deixar absorver pela ciência e pela tecnologia de uma missão esquecendo os aspectos humanos, mas são realmente as pessoas que tornam a exploração possível".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Próxima simulação internacional

Uma nova experiência preparatória ocorrerá entre 5 e 18 de abril de 2027, na estação de pesquisa de Monsaraz, em Portugal. O projeto terá menor duração, não possui ligação com a agência espacial norte-americana e será conduzido pelo Fórum Espacial Austríaco. Seis pesquisadores de Portugal, Reino Unido, Itália, Alemanha e Suécia participarão dos trabalhos, executando 17 experimentos criados por 22 instituições científicas internacionais.