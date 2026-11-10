NASA busca astronautas para uma nova etapa da exploração espacial, e o trabalho previsto na Lua tem um objetivo que vai muito além do satélite da Terra

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A agência espacial norte-americana NASA iniciou, no último sábado (7), o recrutamento de astronautas para viver na base que os Estados Unidos planejam construir na Lua. A estrutura servirá para fixar os alicerces operacionais destinados às futuras viagens tripuladas com destino a Marte.

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O anúncio ocorreu durante a exposição aeroespacial MAX POWER, no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. A agência pretende capacitar os novos integrantes para atuar na superfície lunar, bem como residir e exercer atividades profissionais fora do planeta Terra.

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O administrador da NASA, Jared Isaacman, declarou em comunicado oficial que "As pessoas que selecionarmos poderão caminhar na Lua, viver e trabalhar na base lunar e ajudar a ser pioneiras nos sistemas e operações que, em última instância, levarão tripulações a Marte."

Critérios e prazos da seleção

As inscrições permanecem abertas no site da NASA para cidadãos norte-americanos até o dia 3 de dezembro. A seleção final ocorrerá no término de 2027, momento estabelecido para dar início ao treinamento prático dessa nova geração de astronautas.

A convocação anterior aconteceu em 2024, quando a instituição escolheu 10 candidatos entre mais de 8 mil pessoas inscritas. O grupo selecionado naquela ocasião está concluindo um ciclo de quase dois anos de preparação.

Atualmente, a agência conta com 32 astronautas em serviço ativo na equipe. Os candidatos ao novo processo seletivo precisam atender aos seguintes requisitos:

ter cidadania norte-americana;

possuir pós-graduação em disciplina de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática (STEM, na sigla em inglês);

cumprir exigências especializadas estabelecidas para as funções de piloto ou médico espacial.

Exploração lunar e programa Artemis

A agência planeja enviar astronautas para cumprir missões de dificuldade progressiva perto do polo sul lunar. Essa estratégia busca explorar a maior extensão do satélite natural já alcançada até o momento.

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A iniciativa avança por meio do programa Artemis, que enviou em abril passado a primeira tripulação a alcançar a órbita lunar em mais de 50 anos. Nos próximos anos, o projeto pretende estabelecer presença humana sustentável na superfície da Lua e reforçar os alicerces para a primeira missão tripulada a Marte.