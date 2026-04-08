Quero ser astronauta: o que é preciso para se candidatar a uma vaga?

Sonhar em viajar para o espaço é comum, mas transformar esse desejo em realidade exige uma preparação intensa e multidisciplinar. Agências espaciais como a NASA e a ESA (Agência Espacial Europeia) buscam candidatos com formação de ponta, experiência profissional relevante e saúde impecável. O caminho é um dos mais seletivos do mundo.

A jornada começa com uma educação sólida. O requisito mínimo é um mestrado em áreas de STEM, sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Diplomas em física, ciência da computação, biologia, medicina ou diversas engenharias são os mais valorizados pelas agências.

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A experiência profissional é outro pilar fundamental. Os candidatos precisam comprovar pelo menos três anos de trabalho em sua área de formação. Para quem almeja a vaga de piloto, a exigência é de no mínimo mil horas de voo como piloto-comandante, sendo pelo menos 850 horas em aeronaves a jato de alta performance. A cidadania também é um fator eliminatório: para se candidatar à NASA, por exemplo, é preciso ser cidadão norte-americano.

O rigoroso processo de seleção

Após a inscrição online, milhares de currículos são analisados e apenas uma pequena porcentagem avança para a fase seguinte. Os selecionados enfrentam uma longa bateria de avaliações que testam os limites do corpo e da mente.

Os exames médicos são abrangentes e verificam desde a acuidade visual, que deve ser corrigível para 100%, até a pressão arterial em repouso. Testes de aptidão física medem a resistência e a força, enquanto avaliações psicológicas detalhadas analisam a capacidade de trabalhar em equipe, a resiliência sob estresse e a habilidade de resolver problemas em ambientes isolados e de alto risco.

Os finalistas passam por entrevistas com comitês de seleção, que geralmente incluem astronautas experientes e diretores das agências. Simulações práticas também são aplicadas para observar o desempenho dos candidatos em cenários que imitam os desafios de uma missão espacial real.

O perfil do astronauta moderno é diverso. Além de pilotos, as agências buscam cientistas, médicos e engenheiros para compor equipes aptas a realizar pesquisas e conduzir missões de longa duração. O objetivo é preparar a humanidade para os próximos grandes saltos na exploração espacial, como o retorno à Lua e uma eventual viagem a Marte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.