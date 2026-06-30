Nasa revela planos para construir base na Lua

A Nasa anunciou nesta terça-feira (30) novas missões não tripuladas para ajudar a construir uma base na superfície da Lua, um projeto que avança apesar dos contratempos.

Três empresas americanas receberam contratos para missões de entrega de carga na Lua, incluindo instrumentos científicos, informou a agência espacial.

A Nasa vai pagar cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,11 bilhões) pelos projetos, que se somam a outros, anunciados em maio. Esses esforços fazem parte dos planos para usar veículos robóticos na construção de infraestrutura na Lua.

As ambições da agência americana enfrentaram imprevistos, após a explosão, em maio, do foguete New Glenn, construído pela empresa Blue Origin. Funcionários da agência admitiram que essa situação pode atrasar o programa lunar, mas também indicaram hoje que existem alternativas para lançar um módulo de pouso lunar que transporte equipamento desenvolvido pela Blue Origin.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Blue Origin para entender seus prazos de recuperação, e analisando outras opções, caso não se ajustem ao nosso calendário", disse Carlos García-Galán, responsável da Nasa pela base lunar.

A base deve ser construída perto do polo sul da Lua, uma área estratégica pela presença de gelo no solo. A agência havia informado anteriormente que a construção poderia começar em 2029.

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