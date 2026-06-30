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Nasa revela planos para construir base na Lua

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AFP
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Repórter
30/06/2026 23:31

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A Nasa anunciou nesta terça-feira (30) novas missões não tripuladas para ajudar a construir uma base na superfície da Lua, um projeto que avança apesar dos contratempos.

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Três empresas americanas receberam contratos para missões de entrega de carga na Lua, incluindo instrumentos científicos, informou a agência espacial.

A Nasa vai pagar cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,11 bilhões) pelos projetos, que se somam a outros, anunciados em maio. Esses esforços fazem parte dos planos para usar veículos robóticos na construção de infraestrutura na Lua.

As ambições da agência americana enfrentaram imprevistos, após a explosão, em maio, do foguete New Glenn, construído pela empresa Blue Origin. Funcionários da agência admitiram que essa situação pode atrasar o programa lunar, mas também indicaram hoje que existem alternativas para lançar um módulo de pouso lunar que transporte equipamento desenvolvido pela Blue Origin.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Blue Origin para entender seus prazos de recuperação, e analisando outras opções, caso não se ajustem ao nosso calendário", disse Carlos García-Galán, responsável da Nasa pela base lunar.

A base deve ser construída perto do polo sul da Lua, uma área estratégica pela presença de gelo no solo. A agência havia informado anteriormente que a construção poderia começar em 2029.

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cha/mdo/sla/lb/vel/lb/ic

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