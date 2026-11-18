A sonda Voyager 1, da Nasa, entrou para a história mais uma vez nesta quarta-feira (18/11). Às 7h16 (horário de Brasília), a agência espacial americana anunciou nas redes sociais que a nave chegou à distância de um dia-luz da Terra. A distância exata é de 25.902.068.356 quilômetros, o que a luz percorre em 24 horas.

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É a primeira vez que um objeto fabricado pelo ser humano vai tão longe. A partir de agora, um comando enviado pelos engenheiros leva um dia inteiro para chegar à sonda, e a resposta leva mais um dia para voltar. Na prática, uma simples checagem de status passa a exigir 48 horas de ida e volta.

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Lançada em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 levou 49 anos, 2 meses e 11 dias para percorrer essa distância. A sonda avança a cerca de 61 mil km/h e hoje está 5,6 vezes mais distante que Netuno, o planeta mais afastado do Sol.

Uma viagem que aproveitou um alinhamento raro

O programa Voyager nasceu de uma oportunidade astronômica. No fim dos anos 1970, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estavam em uma posição que só se repete a cada 175 anos, aproximadamente. Esse alinhamento permitia que uma nave usasse a gravidade de um planeta como estilingue para seguir até o próximo, economizando combustível e anos de viagem.

A Nasa construiu duas sondas iguais. A Voyager 2 partiu primeiro, em 20 de agosto de 1977, e a Voyager 1 saiu duas semanas depois, em uma trajetória mais rápida. A missão original durava apenas cinco anos e tinha como alvos Júpiter e Saturno. A Voyager 1 passou por Júpiter em 1979 e por Saturno em 1980, para alegria dos cientistas, antes de seguir para fora do Sistema Solar. A Voyager 2 esticou o roteiro e continua sendo a única nave a ter visitado Urano (1986) e Netuno (1989).

As imagens e medições revolucionaram o que se sabia sobre os gigantes gasosos. As sondas descobriram vulcões ativos em Io, uma das luas de Júpiter, revelaram detalhes dos anéis de Saturno e acharam luas até então desconhecidas.

Concluída a etapa planetária, a missão foi rebatizada de Missão Interestelar Voyager. Em 2012, a Voyager 1 cruzou a heliopausa, a fronteira da bolha de influência do Sol, e virou a primeira nave em espaço interestelar. A Voyager 2 fez o mesmo em novembro de 2018, mais de seis anos depois da irmã.

O que a Voyager carrega

Cada sonda pesa cerca de 800 quilos e tem uma grande antena parabólica de 3,7 metros apontada para a Terra. A tecnologia é dos anos 1970: os computadores de bordo têm cerca de 69 kilobytes de memória, muito menos que qualquer celular atual, e os dados eram gravados em fita magnética.

Como o Sol é fraco demais naquela distância para painéis solares, a energia vem de três geradores termoelétricos de radioisótopos, que transformam em eletricidade o calor do decaimento do plutônio. O problema é que a potência cai cerca de 4 watts por ano e, desde abril de 2026, está abaixo da metade da original.

Por isso, a Nasa vem desligando os equipamentos aos poucos. A sonda saiu da Terra com 10 instrumentos científicos. O último a ser desligado foi o detector de partículas carregadas de baixa energia (LECP), desativado em 17 de abril de 2026. Hoje restam apenas dois em funcionamento: um que capta ondas de plasma e outro que mede campos magnéticos. As câmeras foram desligadas em 1990, logo depois da foto mais famosa da missão.

Os engenheiros também já tiveram que consertar a nave de longe. Entre 2023 e 2024, um chip de memória defeituoso fez a Voyager 1 mandar dados ilegíveis por meses, até que a equipe reescreveu parte do código a bilhões de quilômetros de distância.

Uma mensagem em uma garrafa cósmica

A carga mais famosa das Voyager não é científica. Cada sonda leva o Disco de Ouro, um disco de cobre banhado a ouro com 30 centímetros de diâmetro. Ele foi pensado como uma mensagem para uma eventual civilização extraterrestre que encontre a nave.

O conteúdo foi escolhido por um comitê liderado pelo astrônomo Carl Sagan. São 115 imagens codificadas, saudações em 55 idiomas (entre eles o português) e sons da Terra, como vento, chuva, trovões, pássaros, baleias e o choro de um bebê. Há também cerca de 90 minutos de música, de Bach, Mozart e Beethoven a Chuck Berry e Louis Armstrong, além de canções tradicionais de vários continentes. O disco traz ainda mensagens do então presidente americano Jimmy Carter e do secretário-geral da ONU Kurt Waldheim.

Na capa, gravuras explicam como tocar o disco e, a partir de um mapa de pulsares, mostram a localização do Sol na galáxia. O disco foi feito para durar bilhões de anos. Mesmo assim, a nave só vai passar perto de outra estrela daqui a cerca de 40 mil anos.

O ‘pálido ponto azul’

Em 14 de fevereiro de 1990, quando já estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros de casa, a Voyager 1 recebeu um último pedido. A pedido de Carl Sagan, a Nasa virou as câmeras da sonda para trás e fotografou o Sistema Solar de fora. Foram 60 imagens, que compuseram o chamado “retrato de família” dos planetas.

Em uma delas, a Terra aparece como um pontinho no meio de um dos raios de luz solar espalhados pela câmera. O planeta ocupa menos de um pixel da imagem. A foto ficou conhecida como “Pale Blue Dot” (“pálido ponto azul”).

A icônica imagem "Pálido Ponto Azul", a última fotografia da Terra feita pela Voyager 1 antes de suas câmeras serem desligadas, mostra o planeta a 6 bilhões de quilômetros (3,7 bilhões de milhas) aparecendo como um pequeno ponto (o ponto azul-esbranquiçado aproximadamente na metade da faixa de luz à direita)By Voyager 1 - http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=52392https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00452, Public Domain,

Sagan transformou a imagem em reflexão. No livro “Pálido ponto azul”, de 1994, ele lembra que tudo o que a humanidade já viveu, com todas as guerras, impérios, religiões e amores, aconteceu naquele grão de poeira suspenso em um raio de sol. Para o astrônomo, a foto mostrava a fragilidade do planeta e a responsabilidade de cuidar do único lar conhecido. Em 2020, nos 30 anos do registro, a Nasa divulgou uma versão reprocessada da imagem com tecnologia atual.

Pouco depois da foto, as câmeras da Voyager 1 foram desligadas de vez para poupar energia e memória. O “pálido ponto azul” foi, literalmente, o último olhar da sonda para casa.

Até quando?

A Voyager 2, mais lenta, só deve chegar a um dia-luz da Terra em 2035. Mesmo as estimativas mais otimistas não contam com a nave funcionando até lá, mas as duas sondas seguem surpreendendo a equipe.

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Para a Voyager 1, a Nasa estima que a Rede de Espaço Profundo perca contato com a sonda por volta de 2036. Os engenheiros esperam manter pelo menos um instrumento funcionando em cada nave até a década de 2030. Quando o sinal silenciar, a Voyager 1 vai seguir viagem pela galáxia, levando o Disco de Ouro como recado da humanidade.