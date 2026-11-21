A princesa de Gales falou sobre como "o câncer muda você" em Heal, documentário que será exibido pela BBC.

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"O câncer muda seu corpo, muda você fisicamente, mas um diagnóstico de câncer também provoca mudanças muito, muito mais profundas em você", diz Catherine nas primeiras cenas divulgadas do documentário, em que compartilha reflexões íntimas sobre a doença e a recuperação.

No filme, de caráter pessoal, que será exibido pela BBC One em 29 de novembro, Catherine relata sua experiência com o câncer e afirma: "A recuperação é uma jornada."

O documentário inclui imagens inéditas de Catherine completando, no início deste ano, o Three Peaks Challenge, desafio que consistiu em subir os picos mais altos da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales em um dia.

"Está claro que não devemos enfrentar sozinhos os desafios da vida", diz Catherine em narração, enquanto aparecem imagens de outros pacientes com câncer e da princesa abraçando familiares, entre eles o príncipe William.

"Muitas vezes é por meio da dor que percebemos que existe uma beleza maior para além dela", diz ela, voltando a refletir sobre as mudanças que o câncer trouxe à sua vida.

Matt Porteous/Kensington Palace Antes da exibição do documentário, o Palácio de Kensington divulgou uma foto de Catherine durante o Three Peaks Challenge.

Catherine nunca revelou que tipo de câncer teve, mas, em março de 2024, anunciou que havia sido diagnosticada com câncer e estava fazendo quimioterapia.

Em janeiro de 2025, anunciou que estava em remissão e, nos meses seguintes, começou a retomar gradualmente seus compromissos reais.

Ela falou diversas vezes sobre como passou a ver a vida de outra forma depois da doença e sobre a necessidade de olhar para o bem-estar de maneira mais ampla, para além da recuperação física.

A princesa falou dos dias bons e ruins que se seguiram ao tratamento e quis desfazer a ideia de que os pacientes podem voltar imediatamente a se sentir como antes da doença.

O documentário, que será apresentado por Kirsty Young, promete ser o relato mais completo e pessoal dessa trajetória, com reflexões de Catherine sobre o impacto que uma doença assim pode ter e sobre como ela encontrou seu próprio caminho para a recuperação.

Desde então, ela voltou a trabalhar com as instituições de caridade que apoia. No início desta semana, esteve na Índia para a cerimônia do Earthshot Prize com o príncipe William. Foi a primeira vez que os dois viajaram juntos para cumprir compromissos reais no exterior desde o tratamento da princesa contra o câncer.

Will Warr, que já havia trabalhado com Catherine e sua família, integrou a equipe do documentário como diretor de fotografia.

Suas imagens foram usadas em uma mensagem de aniversário em vídeo de Catherine e em um cartão de Natal que mostrava a princesa, o príncipe William e seus filhos em um momento descontraído.

O cineasta também produziu o vídeo com o depoimento pessoal de Catherine que marcou o fim da quimioterapia, em setembro de 2024. Na mensagem, ela disse: "Da escuridão pode surgir a luz."

Kate Phillips, diretora de conteúdo da BBC, disse esperar que o documentário de 30 minutos "toque os telespectadores da BBC e ofereça conforto e apoio a quem enfrenta seus próprios problemas de saúde".

Catherine foi tratada no hospital Royal Marsden. A receita da distribuição do documentário, que será exibido em outros países, será destinada à instituição beneficente The Royal Marsden Cancer Charity.

Ao concluir o tratamento no hospital de Londres, os pacientes com câncer podem tocar um sino como gesto simbólico.

"Eu não toquei o sino", diz Catherine ao irmão, James Middleton.

"Talvez seja assim que você esteja tocando o sino", diz ele, referindo-se à participação dela no Three Peaks Challenge e ao documentário sobre sua recuperação.

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