Lula e Sánchez defendem combate à extrema-direita em encontro na Espanha

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defenderam o combate ao discurso de ódio e à desinformação propagada pela extrema-direita durante uma reunião nesta segunda-feira (16/11), no Palácio da Moncloa, em Madri, na Espanha.

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Os dois líderes também discutiram a conjuntura política e econômica internacional, a importância das eleições na América Latina e na Europa para o fortalecimento da democracia e a necessidade de ampliar a cooperação entre os países.

Em publicação nas redes sociais, Lula classificou o encontro como produtivo e afirmou que ambos destacaram a importância de promover políticas de inclusão social e fortalecer as instituições democráticas diante dos desafios políticos internacionais.

“Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central”, afirmou o presidente brasileiro.

Outro tema abordado foi a defesa do multilateralismo e da reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Lula, os dois líderes concordaram sobre a necessidade de mudanças na estrutura do órgão, especialmente diante das dificuldades para responder aos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio.

A sucessão na secretaria-geral da ONU também entrou na pauta. De acordo com Lula, Pedro Sánchez manifestou apoio à possibilidade de que o próximo ocupante do cargo seja um representante da América Latina.

Tive uma produtiva reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na manhã desta segunda-feira (16), no Palácio da Moncloa, em Madri. Tratamos da agenda bilateral e da conjuntura política e econômica mundial. Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central. Ressaltamos o posicionamento em defesa do multilateralismo e da necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU, que ficou ainda mais evidente com a inoperância do órgão frente o avanço dos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio. Discutimos ainda a sucessão na secretaria-geral da ONU. O presidente espanhol reforçou o apoio a uma candidatura latino-americana. Relatei a nossa participação na COP 31, em Antália, na Turquia, e na ASEAN, em Manila, Filipinas. Citei o amplo apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), bem como a apresentação pelo Brasil dos mapas do caminho para zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. O presidente Sánchez mencionou iniciativas internacionais em que Brasil e Espanha atuam conjuntamente, como a Aliança Global contra a fome, o painel da ONU contra a desigualdade e a tributação dos super-ricos. ???? @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 16, 2026

Meio ambiente e cooperação internacional

Durante o encontro, Lula também apresentou ao chefe do governo espanhol um balanço da participação brasileira na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antália, na Turquia, e nas reuniões da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Manila, nas Filipinas.

O presidente destacou o apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), iniciativa voltada ao financiamento da preservação de florestas tropicais. Também mencionou a apresentação, feita pelo Brasil, de propostas para estabelecer caminhos destinados a zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis.

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Segundo Lula, Sánchez também ressaltou projetos em que Brasil e Espanha atuam conjuntamente, entre eles a Aliança Global contra a Fome, o painel da ONU voltado ao enfrentamento da desigualdade e as discussões internacionais sobre a tributação dos super-ricos.