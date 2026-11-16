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Lula e Sánchez defendem combate à extrema-direita em encontro na Espanha

Presidentes do Brasil e da Espanha discutiram democracia, conflitos internacionais, reforma da ONU e cooperação ambiental durante reunião em Madri

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
16/11/2026 14:13

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Lula e PEdro Sanchez
Os dois líderes também discutiram a conjuntura política e econômica internacional, a importância das eleições na América Latina e na Europa para o fortalecimento da democracia e a necessidade de ampliar a cooperação entre os países crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defenderam o combate ao discurso de ódio e à desinformação propagada pela extrema-direita durante uma reunião nesta segunda-feira (16/11), no Palácio da Moncloa, em Madri, na Espanha.

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Os dois líderes também discutiram a conjuntura política e econômica internacional, a importância das eleições na América Latina e na Europa para o fortalecimento da democracia e a necessidade de ampliar a cooperação entre os países.

Em publicação nas redes sociais, Lula classificou o encontro como produtivo e afirmou que ambos destacaram a importância de promover políticas de inclusão social e fortalecer as instituições democráticas diante dos desafios políticos internacionais.

“Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema-direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia no mundo, na qual as eleições na América Latina e Europa jogam um papel central”, afirmou o presidente brasileiro.

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Outro tema abordado foi a defesa do multilateralismo e da reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Lula, os dois líderes concordaram sobre a necessidade de mudanças na estrutura do órgão, especialmente diante das dificuldades para responder aos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio.

A sucessão na secretaria-geral da ONU também entrou na pauta. De acordo com Lula, Pedro Sánchez manifestou apoio à possibilidade de que o próximo ocupante do cargo seja um representante da América Latina.

Meio ambiente e cooperação internacional

Durante o encontro, Lula também apresentou ao chefe do governo espanhol um balanço da participação brasileira na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antália, na Turquia, e nas reuniões da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Manila, nas Filipinas.

O presidente destacou o apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), iniciativa voltada ao financiamento da preservação de florestas tropicais. Também mencionou a apresentação, feita pelo Brasil, de propostas para estabelecer caminhos destinados a zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis.

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Segundo Lula, Sánchez também ressaltou projetos em que Brasil e Espanha atuam conjuntamente, entre eles a Aliança Global contra a Fome, o painel da ONU voltado ao enfrentamento da desigualdade e as discussões internacionais sobre a tributação dos super-ricos.

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