Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A crise política, econômica e de segurança no Haiti voltou a colocar o país no centro das tensões no Caribe. Durante a programação do World Governments Summit, na República Dominicana, o vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmou que o Haiti será transformado em uma província salvadorenha e que a ocupação será definitiva. A informação é da colunista do Estado de Minas Li Lacerda.



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Enquanto isso, o Haiti enfrenta uma grave crise de segurança, com a atuação de gangues armadas, violência generalizada e fragilidade das instituições. A situação levou países da região a ampliarem o envolvimento na tentativa de estabilizar o território.



Em 28 de outubro de 2026, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou o envio de mais de 2 mil militares ao Haiti. A operação foi apresentada como uma missão para localizar quatro técnicos salvadorenhos desaparecidos desde 18 de outubro, quando o veículo em que estavam foi atacado por integrantes de gangues nos arredores de Porto Príncipe.



A presença das tropas provocou reações distintas entre os haitianos. Em 17 de novembro, moradores realizaram manifestações de apoio à iniciativa de Bukele. Analistas, por outro lado, alertaram que operações militares sem uma estratégia de longo prazo podem agravar o conflito com as organizações criminosas.



A participação militar salvadorenha amplia o envolvimento internacional na crise haitiana. A declaração de Félix Ulloa sobre transformar o Haiti em uma província de El Salvador, por sua vez, acrescenta um novo elemento ao debate sobre a atuação do país na região.

Conflitos com a República Dominicana

Presidida por Luis Abinader, a República Dominicana mantém uma política de endurecimento das medidas migratórias e de segurança em relação ao Haiti. Os dois países compartilham a ilha Hispaniola, no Caribe, mas têm uma relação historicamente marcada por conflitos, desconfiança e disputas políticas.



Abinader chegou ao poder em 2020 e, desde então, intensificou as medidas de controle da imigração haitiana. Em 2025, o governo ampliou as operações de fiscalização e deportação de estrangeiros em situação migratória irregular. Segundo a Direção-Geral de Migração dominicana, mais de 151 mil haitianos haviam sido expulsos nos cinco meses anteriores a março daquele ano.



A política migratória também envolve o reforço da fronteira terrestre. Em fevereiro de 2022, começaram as obras de uma barreira física entre os dois países. O projeto prevê aproximadamente 190 quilômetros de estruturas para dificultar a entrada irregular de migrantes e combater atividades criminosas. A fronteira entre as duas nações, entretanto, tem cerca de 390 quilômetros, e a construção contempla trechos considerados estratégicos.



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Em fevereiro de 2023, Abinader defendeu publicamente as medidas, que já eram alvo de críticas internacionais por causa das deportações em massa e das condições enfrentadas pelos haitianos. O governo dominicano sustenta que as ações são necessárias para proteger a segurança nacional e controlar o fluxo migratório.