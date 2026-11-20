KIEV, UCRÂNIA (FOLHAPRESS) - A Rússia bombardeou a Ucrânia com dezenas de mísseis e centenas de drones durante a madrugada desta sexta (20), matando seis pessoas na capital, Kiev, poucas horas depois de o presidente Vladimir Putin ter prometido uma resposta "dolorosa" aos ataques de Kiev à ponte da Crimeia nesta semana.

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Outras duas pessoas morreram em Lviv; houve cortes de energia em vastas áreas do país e, em Kiev, três pontes de transporte essenciais foram atingidas, segundo autoridades.

Os ataques ocorreram depois que Putin se reuniu com Xi Jinping, da China, e com o presidente dos EUA, Donald Trump, na China, onde o líder russo destacou a "responsabilidade compartilhada" dos três homens pela segurança global e divulgou uma "declaração em prol da paz" conjunta que não fez nenhuma menção à invasão da Ucrânia por Moscou, que já dura quase cinco anos.

Jornalistas da agência AFP viram pessoas se abrigando nas estações de metrô de Kiev -que funcionam também como abrigos antiaéreos noturnos- dormindo em tapetes de ioga, cadeiras de acampamento e em barracas improvisadas.

Explosões ecoaram durante a noite. Autoridades ucranianas informaram que mais de 80 mísseis e 400 drones foram disparados. "Kiev: O número de mortos no ataque russo da noite passada subiu para seis. Outras 15 pessoas ficaram feridas", informou o serviço nacional de emergência da Ucrânia, em meio à operação de resgate.

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Três pontes que cruzam o rio Dnipro também foram atingidas, disse o prefeito Vitali Klitschko, o que ameaça causar ainda mais transtornos à vida cotidiana na cidade.

Duas pessoas morreram em uma estação de trem suburbano nos arredores da cidade de Lviv, no oeste do país, informou o governador. Além disso, a operadora estatal de energia da Ucrânia relatou "danos significativos" à infraestrutura energética do país, o que "afetou gravemente o funcionamento da rede elétrica".

A cidade portuária de Odessa, no mar Negro, encontrava-se em situação "crítica", com uma "falta de energia generalizada", informou a empresa --acrescentando que também foram registrados apagões em Kiev e em outras dez regiões.

A Rússia intensificou seus ataques contra Kiev nos últimos seis meses e antes do que muitos temem que seja o inverno mais rigoroso da guerra.

Ataques ao longo do dia de quinta-feira --enquanto a cúpula na China estava em andamento e o presidente ucraniano Volodimir Zelenski se reunia com seus apoiadores europeus em Berlim-- causaram danos a uma catedral emblemática e às embaixadas da Áustria, do Brasil e da Holanda.

As Forças Armadas russas confirmaram na sexta que lançaram um ataque "massivo" com mísseis e drones, afirmando que os alvos foram instalações do complexo militar-industrial e infraestrutura de transporte em várias regiões, incluindo pontes em Kiev.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, ainda denunciou o que chamou de "provocação" russa depois que Varsóvia informou que pelo menos um míssil atingiu o país membro da Otan durante o ataque em grande escala à Ucrânia.

"A provocação pode estar relacionada ao fato de que há exercícios [militares] ocorrendo no território da Polônia", disse Tusk em uma entrevista coletiva. As invasões do espaço aéreo mostram claramente por que Varsóvia deve participar das negociações de paz, afirmou Tusk.

Ao falar na China após se reunir com Trump e Xi, Putin prometeu que não haveria trégua nos ataques da Rússia à Ucrânia. A guerra, desencadeada com sua invasão de 2022, já matou centenas de milhares de pessoas e forçou milhões a fugir de suas casas no leste e no sul da Ucrânia.

Ele afirmou que a resposta da Rússia aos ataques ucranianos a uma ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada, seria "muito mais dolorosa". Ataques ucranianos no início desta semana cortaram ao meio a rodovia da ligação rodoviária e ferroviária, de acordo com imagens de satélite.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ter interceptado 310 drones ucranianos lançados contra o país, enquanto autoridades nomeadas por Moscou na região leste ocupada da Ucrânia relataram três mortos na área.

As negociações lideradas pelos EUA para pôr fim aos combates têm mostrado, até o momento, poucos sinais de progresso, com Moscou mantendo-se firme em suas exigências intransigentes. Putin afirmou que qualquer acordo para encerrar a guerra na Ucrânia deve fazer parte de um acordo mais amplo sobre a segurança europeia.

Em discurso na China na quinta, ele disse que qualquer forma de cooperação militar entre a Ucrânia e a Europa como parte desse acordo seria um "problema". Ele também se recusou, até o momento, a permitir que representantes europeus participem das negociações lideradas pelos EUA com a Ucrânia.

Putin disse que a Rússia convidou europeus para ir a Moscou a fim de discutir sua posição, antes que ele decida se eles deveriam participar das negociações. Ele não revelou quem foi convidado.

Em Berlim, Zelenski disse que seria um "erro" os europeus viajarem a Moscou para as negociações, mas pediu que fossem incluídos nas negociações que ocorrem em países terceiros. Os líderes europeus têm resistido aos apelos de Putin para reformular a segurança europeia, com o líder russo buscando uma retirada maciça das forças da Otan na Europa Oriental e Central.

Em meio às discussões, a Estônia anunciou nesta sexta que fechará seus postos de fronteira com a Rússia por pelo menos seis meses a partir de 1º de dezembro por motivos de segurança. A decisão foi tomada após um suposto ataque incendiário contra uma empresa de defesa estoniana que Tallinn atribuiu a Moscou.

"A decisão é uma resposta às contínuas ações hostis da Rússia contra a Estônia e outros países europeus", afirmou o governo em comunicado. "Na Estônia, empresas do setor de defesa foram atacadas duas vezes este ano e, de acordo com o Serviço de Segurança Interna da Estônia, em ambos os casos os responsáveis pelos atos foram os serviços especiais russos", acrescentou.

Moscou tem negado regularmente as acusações das autoridades europeias de envolvimento em operações de sabotagem.

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A Estônia, Estado-membro da Otan e da União Europeia e forte defensora da Ucrânia, possui atualmente cinco pontos de passagem onde os viajantes podem entrar ou sair da Rússia, segundo o governo.