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A República Dominicana sedia entre os dias 20 e 21 de Novembro o Diálogo Regional do World Governments Summit para a América Latina e o Caribe. Realizado em Cap Cana, o fórum reúne autoridades e empresários para discutir como a região pode estreitar os laços com os Emirados Árabes Unidos, atrair investimentos e usar a tecnologia para melhorar os serviços públicos. A programação conta com mais de 30 sessões sobre temas que vão da integração regional ao futuro do trabalho.

Um dos principais debates da abertura nesta sexta-feira (20) colocou na mesma mesa os presidentes da República Dominicana, Luis Abinader, e do Panamá, José Raúl Mulino. A sessão tratou de como o comércio, a tecnologia e os investimentos podem abrir novas rotas de negócios e ampliar a competitividade da região. A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, também integrou a programação inaugural.

A tensão entre El Salvador e Haiti é destaque no encontro

Neste sábado (21), o evento prevê reuniões a portas fechadas entre presidentes, ministros e gestores de patrimônios familiares. As conversas encerram uma agenda que incluiu, além da modernização dos governos, temas como logística, turismo e integração econômica. Mas um dos assuntos mais comentados do dia, segundo uma fonte que acompanha o evento, é a possibilidade do Haiti se tornar uma província de El Salvador. O asusnto foi falado sem reservas pela delegação do país, liderada pelo vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa. Uma ocupação que seria definitiva.

O Brasil participa do encontro tendo o advogado e empresário Faustino Júnior, CEO da FGMED, como representante. Na programação de sexta-feira, ele foi escalado para uma palestra sobre como os governos podem incentivar a formação contínua e preparar profissionais e instituições para mudanças na economia. O mesmo eixo temático incluiu debates sobre redução da burocracia e uso da inteligência artificial na prestação de serviços públicos.

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Em conversa com a coluna, Faustino explica que muito do que foi debatido pode se converter na ampliação e abertura de novos mercados: Houve um entendimento comum dos líderes presentes de que os aportes dos países do Oriente Médio são mais interessantes para investimentos em tecnologia nos países latino-americanos porque, além de também estarem em desenvolvimento, são pragmáticos e não se apegam a disputas econômicas entre os mercados europeu, asiático e norte-americano.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.