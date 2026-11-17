Contrariando boatos que circularam na internet sobre um suposto apagão mundial, tudo indica que fornecimento de energia elétrica manteve sua estabilidade em escala global nesta terça-feira (17/11). Publicações alarmistas sugeriam a iminência de um blecaute total e simultâneo no planeta, mas, até o momento, os sistemas de distribuição operaram dentro dos padrões habituais de normalidade.

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A narrativa infundada teve origem na distorção de um comunicado institucional divulgado nos Estados Unidos. Em 28 de outubro, a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) anunciou no X a realização de um teste rotineiro no Sistema de Alertas de Emergência (EAS), em cooperação com a Comissão Federal de Comunicações (FCC).

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O procedimento técnico é restrito ao território norte-americano e estava previsto para as 14h20 do dia 17 de novembro, incidindo unicamente sobre sinais de rádio e televisão. Diante do alcance das especulações, a Fema esclareceu publicamente que o teste não causa apagões nem envolve situações de emergência sigilosa, tratando-se exclusivamente de uma checagem preventiva exigida por lei que o ocorre a cada 3 anos.

A propagação do boato alimentou-se também da descontextualização de materiais educativos de defesa civil. Orientações comuns das autoridades — como a recomendação rotineira para que cidadãos mantenham itens básicos de sobrevivência para lidar com temporais e nevascas pontuais — passaram a ser vinculadas de forma enganosa a um suposto evento apocalíptico. Publicações na internet também tentaram associar a data a um episódio da série “Os Simpsons”, que previa um apagão no dia 17 de novembro.

O único evento capaz de derrubar as redes de energia de todos os continentes ao mesmo tempo seria uma tempestade solar. No entanto, os relatórios técnicos do Centro de Previsão de Clima Espacial (SWPC), vinculado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), que realiza o monitoramento contínuo da atividade do Sol, não apontaram qualquer fenômeno anômalo iminente capaz de derrubar a malha elétrica mundial.

A atividade solar é acompanhada por agências científicas por meio de satélites dedicados que identificam eventuais ejeções de massa coronal com dias de antecedência. Esse tempo de alerta permite que operadores de infraestrutura ajustem sistemas preventivos antes da chegada de partículas carregadas à magnetosfera terrestre.

Além disso, a própria configuração do fornecimento global de eletricidade inviabiliza um blecaute universal e sincronizado. As matrizes energéticas são descentralizadas e geridas de forma autônoma por cada país, contando com equipamentos de proteção automática, como relés e transformadores projetados para isolar perturbações e garantir a segurança das linhas locais.

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