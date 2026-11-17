Rumores sobre uma suposta interrupção generalizada de energia em todo o planeta voltaram a circular com força nas redes sociais, impulsionados por teorias da conspiração que apontavam para um apagão mundial nesta terça-feira (17/11). No entanto, a ideia de um blecaute global simultâneo não só é fruto de uma rede de desinformação como representaria algo inédito para a humanidade.

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O fornecimento de eletricidade no mundo não funciona em uma malha planetária unificada. Cada país projeta e administra a própria infraestrutura de geração e transmissão de energia, frequentemente dividida em subsistemas regionais e independentes. Sem uma conexão física contínua entre todos os continentes, uma pane na América do Sul, por exemplo, não tem capacidade técnica de derrubar o abastecimento na Ásia ou na Europa.

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Os maiores episódios da história

Embora um colapso simultâneo em escala global seja inviável na infraestrutura contemporânea, a história recente registra grandes blecautes regionais decorrentes de falhas locais ou condições climáticas severas:

Índia (2012): O caso mais expressivo ocorreu no final de julho de 2012, quando o colapso em cadeia de três redes interligadas deixou mais de 600 milhões de pessoas sem energia por quase dois dias, afetando cerca de metade da população indiana à época.

Estados Unidos e Canadá (2003): Em agosto de 2003, falhas em sistemas de monitoramento associadas ao contato de cabos com árvores derrubaram o fornecimento para aproximadamente 50 milhões de pessoas em oito estados norte-americanos e na província canadense de Ontário, segundo relatórios oficiais binacionais.

Brasil (2009): Em novembro de 2009, fortes tempestades atingiram linhas de transmissão associadas à Usina Hidrelétrica de Itaipu, provocando o desligamento em cadeia de circuitos de alta tensão. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cerca de 60 milhões de pessoas em 18 estados foram afetadas por várias horas.

Fenômenos espaciais e monitoramento preventivo

A única circunstância reconhecida pela ciência capaz de gerar perturbações eletromagnéticas simultâneas em múltiplos continentes envolve eventos solares extremos, como ejeções de massa coronal. O episódio mais marcante foi o Evento de Carrington, ocorrido em 1859, quando tempestades geomagnéticas induziram correntes que danificaram equipamentos da rede telegráfica global da época.

Hoje, contudo, agências espaciais e centros de meteorologia espacial, como a Nasa e a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), monitoram continuamente a dinâmica do Sol. Caso uma tempestade solar intensa se desloque em direção à Terra, alertas são emitidos com antecedência aos operadores elétricos, que ativam protocolos de contingência e sistemas de proteção automatizados para isolar transformadores sensíveis e conter interrupções em grande escala.

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