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Explosões retumbam em Kiev; Crimeia sofre apagão após ataque ucraniano

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/07/2026 20:54

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Mais de dez explosões retumbaram em Kiev, capital ucraniana, na manhã de segunda-feira (noite de domingo, 5, em Brasília), após um alerta de mísseis balísticos, segundo um jornalista da AFP no local.

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Enquanto isso, a cidade de Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, ficou sem eletricidade após um ataque ucraniano contra a infraestrutura energética local, segundo o governador designado por Moscou, Mikhail Razvozhayev.

"O inimigo ataca com mísseis balísticos", publicou no Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkatchenko. 

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, informou que as defesas aéreas foram ativadas para responder os ataques e pediu que a população permaneça em refúgios.

O governador da Crimeia, por sua vez, anunciou pelo Telegram que "após um ataque inimigo contra a infraestrutura perto de Sebastopol, nossa cidade ficou temporariamente sem eletricidade".

A Rússia lança com frequência salvas de mísseis e drones contra as cidades ucranianas desde o início da invasão do país vizinho, em 2022. 

O conflito entre Ucrânia e Rússia é o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

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fv-tmt/roc/jnd/mas/mvl/mvv

Tópicos relacionados:

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