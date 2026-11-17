Se você abriu as redes sociais nos últimos dias, provavelmente viu algum vídeo dizendo que o planeta ficaria sem energia a partir desta terça-feira (17/11). Algumas versões falam até em um apagão mundial com duração estimada de 90 dias. A resposta curta é não: o mundo não vai parar hoje. As mensagens falam em possíveis interrupções de energia, internet e serviços essenciais, mas nenhuma autoridade do setor elétrico, no Brasil ou fora dele, anunciou algo do tipo.

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A teoria pegou porque mistura fatos reais, todos tirados do contexto. Entenda cada um deles.

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A “profecia” dos Simpsons

Tudo começou com perfis nas redes sociais resgatando um episódio de “Os Simpsons” que supostamente indicaria um apagão no dia 17 de novembro. Como a série já teria “previsto” várias situações, como a eleição de Donald Trump e um prêmio Nobel de Economia, alguns usuários passaram a dizer que ela estaria anunciando um apagão mundial para 17 de novembro de 2026.

O episódio existe. É “It’s a Blunderful Life”, sétimo episódio da 35ª temporada, exibido originalmente em novembro de 2023. Nele, Springfield enfrenta uma queda de energia depois de um acidente na usina nuclear do Sr. Burns. A data que viralizou aparece em uma página do diário de Lisa, em que ela desenha um homem e um peru fugindo de uma nuvem com ventos e escreve que uma tempestade chegaria em 17 de novembro. O episódio não cita apagão mundial nem o ano de 2026.

Tem um detalhe que derruba a teoria. Na história, a falta de energia começa em 17 de novembro e termina seis dias depois, no Dia de Ação de Graças. A conta bate com o calendário de 2023, ano em que o episódio foi ao ar: o feriado americano caiu no dia 23 de novembro. Em 2026, o Dia de Ação de Graças cai em 26 de novembro, nove dias depois.

A boataria também ganhou um empurrão falso: um conteúdo que imitava uma publicação de um perfil oficial do Google mandava os usuários assistirem aos últimos 15 segundos do episódio, dizendo que a animação teria previsto um apagão mundial.

Não é a primeira vez que a família amarela vira “oráculo”. A fama começou com o episódio de 2000 em que Lisa aparece como presidente dos EUA e herda uma crise deixada pelo “presidente Trump”. Desde então, coincidências reais e montagens falsas circulam toda vez que algum assunto grande toma conta das redes. A série já foi associada até a uma pandemia global.

O teste de alerta nos Estados Unidos

A data de hoje não foi escolhida por acaso. A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) marcaram para este dia um exercício nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS).

O teste está previsto para as 14h20 no horário do leste americano (16h20 em Brasília). Rádios e TVs interrompem a programação por cerca de um minuto, com uma mensagem avisando que é apenas um teste. Segundo a própria FEMA, o exercício “não causará desligamento de energia, internet ou suspensão de serviços”. O teste é rotineiro e exigido por lei a cada três anos.

O kit de emergência da Defesa Civil

No Brasil, o boato ganhou força com uma orientação oficial. Em 7 de novembro, a Defesa Civil recomendou que a população mantivesse um kit de emergência com água e comida para até três dias. Publicações passaram a dizer que isso indicava algo iminente. No dia seguinte, o perfil @defesacivilbr afirmou que falar de kit não indica perigo e que os alertas são emitidos quando necessário.

A Defesa Civil Nacional afirmou que não há evidências de que o mundo vá enfrentar um apagão em 17 de novembro. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao qual o órgão é vinculado, disse que a recomendação do kit não significa perigo iminente e que não há plano de racionamento nem corte programado.

Na mesma época, o governo britânico lançou a campanha “Be Ready”, que incentiva o estoque de alimentos e água para eventos climáticos extremos. Posts usaram a iniciativa como suposta prova de um cenário maior.

De onde saíram os “90 dias”

O prazo de três meses citado nos vídeos vem de um plano militar americano. A diretriz Fortress, oficializada em 30 de setembro de 2026, prevê que cerca de 500 bases militares dos EUA consigam operar sozinhas por até 90 dias em caso de ataques cibernéticos ou cortes na rede externa. A medida não determina nenhum corte de energia para civis. Nas redes, isso virou “exército americano se preparando para um apagão de 90 dias”.

Um apagão mundial é possível?

Na prática, não. As redes elétricas são descentralizadas e usam fontes variadas, o que torna praticamente impossível um apagão simultâneo no mundo todo. Já houve apagões regionais, como o da Europa em 2025 e o da Índia em 2012. O Brasil também tem os seus, como o apagão de agosto de 2023, que deixou consumidores de 25 estados e do Distrito Federal sem luz. Mas falhas desse tipo não têm data marcada nem são anunciadas com semanas de antecedência em vídeos de rede social.

O Ministério de Minas e Energia divulgou, em 4 de novembro, uma avaliação sobre a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico nacional. O documento não fala em apagão para o dia 17.

Por que esse tipo de boato se espalha

O pânico gera engajamento, e perfis que publicam teorias sobre apagões podem lucrar com dicas de estoque de alimentos e com a venda de geradores. A dica é desconfiar de vídeos alarmistas sem fonte e acompanhar as informações da distribuidora de energia e dos órgãos responsáveis, sem repassar previsões não confirmadas.

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Ter um kit básico em casa, com lanterna, água, remédios de uso contínuo e alimentos que não estragam, continua sendo uma boa ideia. Mas para tempestades e emergências comuns, não para o “fim do mundo” anunciado para hoje.