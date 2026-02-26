Simpsons e Nostradamus: 7 previsões famosas que realmente aconteceram

Prever o futuro é uma obsessão antiga da humanidade, mas o que acontece quando a ficção acerta em cheio? De profecias com séculos de idade a piadas em desenhos animados, alguns palpites sobre o que estava por vir se mostraram surpreendentemente precisos ao longo da história.

Episódios de “Os Simpsons” e as quadras de Nostradamus são alguns dos exemplos mais famosos. Relembre sete casos em que a realidade parece ter imitado a arte e as adivinhações de forma impressionante.

7 previsões famosas que se concretizaram

A presidência de Donald Trump: No episódio “Bart to the Future”, de 2000, Lisa Simpson assume a presidência dos Estados Unidos. Sua primeira tarefa é lidar com a crise orçamentária deixada por seu antecessor: Donald Trump. Dezesseis anos depois, o empresário foi eleito presidente. O smartwatch: Em 1995, um episódio de “Os Simpsons” chamado “Lisa's Wedding” mostrou o futuro noivo de Lisa usando um relógio para fazer uma chamada telefônica. A cena antecipou em quase duas décadas a popularização dos smartwatches. O incêndio de Londres: Interpretações das quadras de Nostradamus, publicadas em seu livro “Les Prophéties” em 1555, são frequentemente associadas ao Grande Incêndio de Londres de 1666. Versos que mencionam “o sangue do justo” e “a Dama” em chamas são apontados como referências à tragédia. A morte de Mark Twain: O escritor nasceu em 1835, ano em que o cometa Halley foi visível da Terra. Anos depois, ele afirmou que, assim como veio com o cometa, iria embora com ele. Mark Twain morreu em 1910, um dia após a reaparição do corpo celeste. A compra da Fox pela Disney: Uma piada visual em um episódio de 1998 de “Os Simpsons” exibia uma placa em frente aos estúdios da 20th Century Fox com a frase: “uma divisão da Walt Disney Co.”. Em 2019, a Disney finalizou a compra da Fox por mais de 71 bilhões de dólares. A viagem à Lua: O livro “Da Terra à Lua”, de Júlio Verne, publicado em 1865, narra uma expedição lunar com detalhes que se assemelham à missão Apollo 11, de 1969. A obra descreveu uma nave com três astronautas, lançada da Flórida e que pousou no oceano no retorno. A equação do Bóson de Higgs: Em um episódio de 1998, Homer Simpson aparece em frente a um quadro-negro com uma equação complexa. Anos mais tarde, físicos notaram que a fórmula era uma previsão muito próxima da massa do Bóson de Higgs, partícula confirmada apenas em 2012. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.