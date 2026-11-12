União Europeia recomenda preparação para 72 horas de emergência, mas há um detalhe essencial antes de interpretar o pedido de água, alimentos e dinheiro

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O documento da União Europeia com orientações para a população enfrentar ao menos 72 horas de emergência chegou ao governo italiano. O relatório foi transmitido ao Palácio Chigi e enviado pelo ministro de Assuntos Europeus, Tommaso Foti, à comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara. O texto sugere a formação de reservas domésticas para enfrentar interrupções de serviços durante desastres naturais, ataques cibernéticos ou outras crises.

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Assinado pela comissária europeia para Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, o guia aproveita orientações da Estratégia da União Europeia para a preparação, apresentada pela Comissão Europeia em março de 2025. O movimento atual marca a chegada do material às autoridades italianas, sem a imposição de medidas inéditas por Bruxelas. O objetivo central é ampliar a capacidade de resposta autônoma das famílias nas primeiras 72 horas, tempo necessário até a chegada do socorro.

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Itens recomendados para a reserva doméstica

As diretrizes europeias sugerem reunir suprimentos essenciais para garantir a manutenção da casa em momentos de desabastecimento:

água potável e alimentos de longa conservação;

medicamentos e baterias;

lanternas e carregadores portáteis para celulares, indicados para períodos sem energia elétrica;

dinheiro vivo, com moedas e cédulas de pequeno valor, para viabilizar compras urgentes caso sistemas eletrônicos falhem;

itens voltados ao atendimento das necessidades de animais de estimação.

Cenário de segurança e riscos monitorados

A iniciativa comunitária foca na resposta diante de inundações, eventos meteorológicos extremos, emergências de saúde, conflitos armados e ações digitais hostis. O plano divulgado em 2025 estipula 30 ações práticas para qualificar a preparação de cidadãos, empresas e instituições públicas, além de fortalecer a cooperação entre forças civis e militares.

O tema ganha relevância em meio ao monitoramento europeu contra ameaças híbridas, que reúnem sabotagens, campanhas de desinformação e ataques cibernéticos. O governo da Itália analisou recentemente ataques digitais contra sistemas de refrigeração comercial na Europa. Em encontro realizado no Palácio Chigi, no dia 3 de novembro, a presidência do Conselho confirmou impacto reduzido no país e ausência de alarme, sustentando a vigilância.

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As recomendações não obrigam os cidadãos a comprar kits de sobrevivência nem trazem imposições legais aos lares. Os parâmetros servem como base para que os países membros elaborem estratégias próprias de prevenção, informação e planejamento, adaptadas aos riscos geográficos locais.