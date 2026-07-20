Salário mínimo pelo mundo: veja 10 países com os maiores valores

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A discussão sobre o valor do salário mínimo no Brasil frequentemente levanta uma dúvida comum: como nossa remuneração se compara com a de outros países? Enquanto o debate sobre possíveis reajustes futuros continua, uma análise internacional, com dados de julho de 2026, mostra que nações europeias e da Oceania lideram com os maiores valores nominais do mundo.

Essa comparação, no entanto, precisa ir além dos valores nominais e considerar o custo de vida local. O poder de compra, que mede quantos bens e serviços podem ser adquiridos, varia significativamente. Muitas vezes, um indicador mais preciso é a Paridade do Poder de Compra (PPC), que ajusta os salários ao custo de vida de cada nação. Países com remunerações elevadas geralmente também têm despesas maiores com moradia, alimentação e transporte.

Leia Mais

Qual o maior salário mínimo do mundo?

Luxemburgo se destaca por possuir o maior salário mínimo legal do mundo. Após a indexação de 2,5% em junho de 2026, o valor bruto mensal foi ajustado para € 2.771,33 para trabalhadores não qualificados e € 3.325,59 para trabalhadores qualificados. Estes valores correspondem a aproximadamente R$ 16.628 e R$ 19.953, respectivamente. O país adota um sistema de reajuste automático que acompanha a inflação, garantindo a manutenção do poder de compra.

Veja 10 países com os maiores salários mínimos

A lista a seguir apresenta os países com os maiores valores de salário mínimo mensal bruto. Nota metodológica: Os dados são referentes a julho de 2026 e compilados a partir de fontes como Eurostat e OCDE. As conversões para o real brasileiro (BRL) utilizam uma taxa de câmbio de referência de julho de 2026 e são aproximadas, podendo variar. A lista considera o salário mínimo nacional para trabalhadores não qualificados em tempo integral.

Luxemburgo: R$ 16.628 (€ 2.771) Austrália: R$ 14.681 (AUD 3.968) Reino Unido: R$ 14.546 (£ 2.078) Nova Zelândia: R$ 13.630 (NZD 4.009) Alemanha: R$ 13.506 (€ 2.251) Países Baixos: R$ 12.900 (€ 2.150) Irlanda: R$ 12.858 (€ 2.143) Bélgica: R$ 12.300 (€ 2.050) Canadá: R$ 12.283 (CAD 2.996) França: R$ 10.800 (€ 1.800)

É importante notar que alguns países desenvolvidos, como Suíça e as nações nórdicas (Dinamarca, Suécia, Noruega), não possuem um salário mínimo nacional estabelecido por lei. Nesses locais, a remuneração é definida por meio de negociações e acordos coletivos setoriais, que frequentemente resultam em salários base superiores aos listados acima.

Como o salário mínimo do Brasil se compara?

Com um valor de R$ 1.621 em julho de 2026, o salário mínimo no Brasil está significativamente abaixo dos valores nominais praticados pelos países no topo do ranking. A principal análise, contudo, recai sobre o poder de compra do trabalhador brasileiro, que é diretamente impactado pela inflação interna e pelo custo de produtos e serviços essenciais.

No contexto da América Latina, a posição do Brasil é intermediária, com valores nominais superiores aos de alguns vizinhos, mas ainda distante dos líderes regionais. A política de valorização anual, que prevê reajustes acima da inflação, busca recuperar parte dessa defasagem, mas a distância para as nações mais desenvolvidas permanece como um grande desafio econômico e social para o país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.