Salário mínimo pelo mundo: veja 10 países com os maiores valores
Compare o poder de compra do trabalhador brasileiro com o de outras nações; lista inclui países como Luxemburgo, Austrália e Alemanha
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A discussão sobre o valor do salário mínimo no Brasil frequentemente levanta uma dúvida comum: como nossa remuneração se compara com a de outros países? Enquanto o debate sobre possíveis reajustes futuros continua, uma análise internacional, com dados de julho de 2026, mostra que nações europeias e da Oceania lideram com os maiores valores nominais do mundo.
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Essa comparação, no entanto, precisa ir além dos valores nominais e considerar o custo de vida local. O poder de compra, que mede quantos bens e serviços podem ser adquiridos, varia significativamente. Muitas vezes, um indicador mais preciso é a Paridade do Poder de Compra (PPC), que ajusta os salários ao custo de vida de cada nação. Países com remunerações elevadas geralmente também têm despesas maiores com moradia, alimentação e transporte.
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Qual o maior salário mínimo do mundo?
Luxemburgo se destaca por possuir o maior salário mínimo legal do mundo. Após a indexação de 2,5% em junho de 2026, o valor bruto mensal foi ajustado para € 2.771,33 para trabalhadores não qualificados e € 3.325,59 para trabalhadores qualificados. Estes valores correspondem a aproximadamente R$ 16.628 e R$ 19.953, respectivamente. O país adota um sistema de reajuste automático que acompanha a inflação, garantindo a manutenção do poder de compra.
Veja 10 países com os maiores salários mínimos
A lista a seguir apresenta os países com os maiores valores de salário mínimo mensal bruto. Nota metodológica: Os dados são referentes a julho de 2026 e compilados a partir de fontes como Eurostat e OCDE. As conversões para o real brasileiro (BRL) utilizam uma taxa de câmbio de referência de julho de 2026 e são aproximadas, podendo variar. A lista considera o salário mínimo nacional para trabalhadores não qualificados em tempo integral.
Luxemburgo: R$ 16.628 (€ 2.771)
Austrália: R$ 14.681 (AUD 3.968)
Reino Unido: R$ 14.546 (£ 2.078)
Nova Zelândia: R$ 13.630 (NZD 4.009)
Alemanha: R$ 13.506 (€ 2.251)
Países Baixos: R$ 12.900 (€ 2.150)
Irlanda: R$ 12.858 (€ 2.143)
Bélgica: R$ 12.300 (€ 2.050)
Canadá: R$ 12.283 (CAD 2.996)
França: R$ 10.800 (€ 1.800)
É importante notar que alguns países desenvolvidos, como Suíça e as nações nórdicas (Dinamarca, Suécia, Noruega), não possuem um salário mínimo nacional estabelecido por lei. Nesses locais, a remuneração é definida por meio de negociações e acordos coletivos setoriais, que frequentemente resultam em salários base superiores aos listados acima.
Como o salário mínimo do Brasil se compara?
Com um valor de R$ 1.621 em julho de 2026, o salário mínimo no Brasil está significativamente abaixo dos valores nominais praticados pelos países no topo do ranking. A principal análise, contudo, recai sobre o poder de compra do trabalhador brasileiro, que é diretamente impactado pela inflação interna e pelo custo de produtos e serviços essenciais.
No contexto da América Latina, a posição do Brasil é intermediária, com valores nominais superiores aos de alguns vizinhos, mas ainda distante dos líderes regionais. A política de valorização anual, que prevê reajustes acima da inflação, busca recuperar parte dessa defasagem, mas a distância para as nações mais desenvolvidas permanece como um grande desafio econômico e social para o país.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.