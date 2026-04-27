Como nasceu o salário mínimo e como ele é reajustado? Entenda a legislação, os cálculos e os impactos na vida dos brasileiros

O salário mínimo no Brasil é hoje uma das principais referências para a renda do trabalho e para a proteção social. Ele orienta não só a remuneração de milhões de trabalhadores formais e informais, como também o valor de benefícios previdenciários e assistenciais. Em 1º de janeiro de 2026, passou a vigorar o novo valor de R$ 1.621,00. Ele resulta de uma política de reajuste que combina correção da inflação e crescimento econômico recente.

Desde sua criação, o salário mínimo brasileiro carrega a função de garantir um patamar básico de subsistência para quem trabalha. Embora o objetivo de assegurar condições dignas ainda seja alvo de debates, o piso nacional continua sendo um instrumento central na tentativa de reduzir desigualdades de renda. Ademais, ampliar o poder de compra da população de baixa renda e orientar políticas públicas em várias esferas de governo.

Desde sua criação, o salário mínimo brasileiro carrega a função de garantir um patamar básico de subsistência para quem trabalha – depositphotos.com / sidneydealmeida



Como surgiu o salário mínimo no Brasil?

A origem do salário mínimo remonta ao governo de Getúlio Vargas, na década de 1940. Ou seja, em contexto de industrialização acelerada e de consolidação da legislação trabalhista. Em 1940, houve a fixação dos primeiros salários mínimos regionais, com valores diferentes para cada área do país, levando em conta o custo de vida local e a estrutura econômica de cada região. Assim, a medida se inseria em um conjunto mais amplo de normas que buscavam regular a jornada, as condições de trabalho e a remuneração.

Essas primeiras tabelas de salário mínimo eram definidas por decretos do Poder Executivo, com apoio em estudos sobre o orçamento de uma família padrão. A proposta era que esse piso remuneratório fosse suficiente para cobrir necessidades básicas de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Ao longo das décadas seguintes, o salário mínimo passou por reajustes irregulares, episódios de congelamento e grandes perdas inflacionárias. Em especial, durante os períodos de inflação elevada, até a estabilização monetária na década de 1990.

Qual é a base legal do salário mínimo na Constituição e na CLT?

A partir de 1988, o salário mínimo ganhou reforço jurídico com a Constituição Federal. O artigo 7º estabelece que todo trabalhador urbano e rural tem direito a um salário mínimo nacionalmente unificado. Ademais, capaz de atender às necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. A Carta também determina que o valor deve ter reajustes periódicos para preservar o poder aquisitivo, sem discriminação entre trabalhadores.

Já a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em vigor desde 1943, integra o salário mínimo ao conjunto de regras trabalhistas, definindo-o como a menor remuneração que o empregador pode pagar legalmente por jornada integral. A CLT e a Constituição, combinadas, estabelecem princípios como irredutibilidade salarial (salvo negociação coletiva) e proteção ao salário contra descontos indevidos. Dessa forma, o piso nacional funciona como uma garantia mínima, que pode ter ampliação por acordos coletivos, pisos regionais ou categorias profissionais específicas.

Como se define e reajusta o salário mínimo atualmente?

A definição do salário mínimo nacional é feita por lei federal, geralmente a partir de proposta do Poder Executivo enviada ao Congresso Nacional. Desde os anos 2000, o país passou a adotar regras mais claras de reajuste, ancoradas na inflação passada e no desempenho do Produto Interno Bruto (PIB). A lógica é evitar perdas do poder de compra e, quando possível, proporcionar aumento real da renda mínima.

Na prática, as principais diretrizes que têm orientado a política de correção do piso são:

Inflação medida pelo INPC : o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, serve de referência para repor a perda inflacionária de trabalhadores com renda mais baixa.

: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, serve de referência para repor a perda inflacionária de trabalhadores com renda mais baixa. Crescimento do PIB : quando o PIB de dois anos anteriores apresenta variação positiva, esse percentual pode ser incorporado ao reajuste, garantindo ganho real.

: quando o PIB de dois anos anteriores apresenta variação positiva, esse percentual pode ser incorporado ao reajuste, garantindo ganho real. Leis específicas de política de valorização: em diferentes períodos, foram aprovadas normas que formalizaram essa fórmula de correção, ainda que sujeitas a revisões por governos posteriores.

O valor de R$ 1.621,00, em vigor desde 1º de janeiro de 2026, decorre dessa combinação de fatores, levando em conta tanto a inflação acumulada quanto o desempenho recente da economia. Além do cálculo técnico, decisões políticas e limites fiscais também influenciam o resultado final, já que cada aumento tem efeito direto sobre gastos públicos e contratos privados indexados ao salário mínimo.

Quais são os impactos do salário mínimo na economia?

O salário mínimo exerce influência ampla sobre diversos segmentos da economia. Em primeiro lugar, há o efeito direto sobre a renda dos trabalhadores que ganham exatamente o piso nacional ou valores muito próximos. Para essa parcela da população, reajustes significam alteração imediata no orçamento doméstico, com impacto no consumo de alimentos, serviços básicos e itens de primeira necessidade.

Outro ponto relevante é o impacto sobre as contas públicas. Benefícios previdenciários, como aposentadorias do Regime Geral que estão no piso, e programas assistenciais vinculados ao salário mínimo são reajustados automaticamente, elevando a despesa da União. Estados e municípios também sentem reflexos, sobretudo onde há maior concentração de servidores ou contratos atrelados ao valor mínimo.

No campo macroeconômico, o aumento do piso pode contribuir para dinamizar a economia por meio do consumo, já que famílias de baixa renda tendem a gastar a maior parte do que recebem. Por outro lado, há preocupação com possíveis efeitos sobre a formalização do emprego, especialmente em pequenos negócios com margens apertadas, que precisam absorver o aumento da folha de pagamento. A intensidade desses impactos varia de acordo com o ritmo de crescimento do país, a produtividade e o cenário inflacionário.

O salário mínimo exerce influência ampla sobre diversos segmentos da economia. Em primeiro lugar, há o efeito direto sobre a renda dos trabalhadores que ganham exatamente o piso nacional ou valores muito próximos – depositphotos.com / joelfotos



Salário mínimo, poder de compra e desigualdade social

Um dos objetivos centrais do salário mínimo brasileiro é reduzir a distância entre os rendimentos mais baixos e o restante da distribuição de renda. Ao elevar periodicamente o piso, busca-se diminuir a desigualdade, ainda marcante no país. A política de valorização do salário mínimo, especialmente a partir dos anos 2000, está associada a avanços na renda real de trabalhadores de baixa escolaridade e de aposentados que recebem o piso.

O poder de compra do salário mínimo, entretanto, depende diretamente da inflação de itens básicos. Quando alimentos, energia, gás de cozinha e transporte sobem mais do que a média, o orçamento de quem ganha um salário mínimo é pressionado, mesmo com reajustes anuais. Por isso, o debate sobre o valor ideal envolve não apenas a fórmula de correção, mas também a qualidade das políticas públicas de saúde, educação, moradia e transporte, que podem aliviar gastos das famílias.

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Ao longo de mais de oito décadas, o salário mínimo consolidou-se como um instrumento de política social e econômica, articulando interesses de trabalhadores, empresas e governo. A discussão permanente sobre seu valor, seus critérios de reajuste e seus efeitos demonstra a importância desse piso na organização das relações de trabalho e na definição de um patamar mínimo de dignidade para a população ocupada no Brasil.