Salário ideal de R$ 7.892: entenda a conta que estourou na busca do Google

Um cálculo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nesta semana de junho de 2026 viralizou nas redes sociais ao apontar o valor que o salário mínimo deveria ter para suprir as necessidades básicas de uma família brasileira. Segundo o levantamento, divulgado em 25 de junho e com base em dados de maio, o salário mínimo ideal seria de R$ 7.892,55. O valor contrasta com o salário mínimo oficial de R$ 1.640, em vigor em 2026, sendo 4,81 vezes maior.

O interesse repentino pelo tema foi impulsionado pela divulgação recente dos dados, que levou a um pico de buscas na internet. Muitos brasileiros se surpreenderam com a disparidade entre a realidade e o valor necessário para garantir direitos básicos como moradia, alimentação, saúde, educação e lazer.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o termo “salário” teve um pico de buscas de 400% entre quinta-feira (25/6) e sexta-feira (26/6).

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Como o cálculo é feito?

O cálculo do Dieese é baseado no Artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece que o salário mínimo deve ser capaz de atender às "necessidades vitais básicas" de um trabalhador e sua família, incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdência Social.

Para chegar ao valor, o Dieese utiliza como referência o custo da cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas. Em maio de 2026, São Paulo registrou o maior valor. A metodologia presume que o custo da alimentação de um adulto corresponde a um terço dos gastos totais de uma família composta por dois adultos e duas crianças. Com base nisso, o valor da cesta básica é multiplicado por três para estimar a renda mensal necessária.

É importante notar que o Dieese divulga essa estimativa mensalmente, e o valor ideal flutua conforme a variação dos preços dos alimentos na cesta básica. Em janeiro de 2026, por exemplo, quando o salário mínimo oficial subiu de R$ 1.518 para R$ 1.621, o valor ideal calculado pelo órgão era de R$ 7.067, já representando uma diferença de 4,4 vezes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.