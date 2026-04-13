O que dá para comprar com o salário mínimo hoje e há 22 anos

O salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621, um valor que parece muito distante dos R$ 260 pagos em 2004. Embora o aumento nominal seja expressivo, a verdadeira medida de seu valor está no poder de compra. Afinal, o que o brasileiro consegue levar para casa hoje em comparação com 22 anos atrás? Analisamos o que era possível comprar com um salário mínimo na época e o que se compra agora, usando itens essenciais como referência.

Para entender a diferença, é preciso voltar no tempo. Em 2004, com R$ 260, o trabalhador enfrentava outros custos. O preço médio do quilo do contrafilé girava em torno de R$ 10, o litro de leite custava cerca de R$ 1,50 e a cesta básica na cidade de São Paulo, segundo o Dieese, saía por aproximadamente R$ 160.

Leia Mais

Vinte e dois anos depois, o cenário é outro. Com os R$ 1.621 atuais, o consumidor encontra o quilo do mesmo corte de carne por volta de R$ 52 e o litro de leite a R$ 5,80. Já a cesta básica paulistana, utilizada como referência nacional, saltou para a casa dos R$ 890.

Na ponta do lápis: o que mudou

A comparação direta revela se o poder de compra melhorou, piorou ou se manteve estável para alguns produtos. Em 2004, o salário mínimo comprava pouco mais de uma cesta básica e meia (1,6). Hoje, a capacidade de compra para este item essencial é um pouco maior, permitindo adquirir 1,8 cesta básica.

Quando o assunto é carne, a diferença é mais visível. Com R$ 260, era possível comprar 26 quilos de contrafilé. Atualmente, os R$ 1.621 compram cerca de 31 quilos da mesma carne, indicando um ganho real no acesso à proteína.

O mesmo acontece com o leite. Há duas décadas, o salário mínimo garantia 173 litros. Em 2026, esse volume subiu para quase 280 litros, um aumento considerável na capacidade de compra deste item básico.

O papel da inflação

Apesar de o salário mínimo atual comprar mais cestas básicas, carne e leite, a percepção de perda de poder de compra persiste para muitas pessoas. Isso ocorre porque a inflação afeta os produtos e serviços de maneiras diferentes. Enquanto os alimentos podem ter tido um reajuste abaixo da valorização do salário, custos como aluguel, transporte e energia elétrica subiram de forma expressiva no período, pressionando o orçamento familiar.

Um dado do Dieese ajuda a ilustrar essa pressão: em 2004, o trabalhador precisava de cerca de 149 horas de trabalho para pagar a cesta básica. Em 2026, esse tempo caiu para aproximadamente 120 horas, mostrando um avanço. No entanto, o custo da cesta ainda compromete cerca de 55% do salário mínimo, um percentual que continua elevado para o orçamento dos brasileiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.