Homem rouba gatinha e tenta usá-la como 'cúmplice' em assalto a banco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem tentou assaltar uma agência do PNC Bank em Beltsville, Maryland, nos Estados Unidos, usando uma filhote de gato como distração. O animal, uma gata de menos de quatro meses chamada Magnolia, havia sido roubado de uma loja de produtos para animais onde estava para adoção.

Imagens de segurança registraram o suspeito caminhando pelo estabelecimento e, em seguida, correndo com a gatinha nos braços. Stephanie Stullich, membro da ONG responsável por Magnolia, relatou ter recebido uma ligação informando sobre o ocorrido por volta das 10h30.

Leia Mais

Segundo Stullich, o homem usou uma chave que estava pendurada nas proximidades para abrir o cercado de adoção e levar o animal. De acordo com a polícia do condado de Prince George, o suspeito entrou no banco com a gata, aproximou-se de um funcionário e perguntou: "Pode segurar isto?".

Logo depois, ele escreveu um bilhete e o entregou a um caixa. A mensagem exigia que lhe entregassem todo o dinheiro. O homem foi preso ainda dentro da agência bancária, sem conseguir levar nenhuma quantia. Magnolia foi recuperada em segurança e devolvida aos protetores da Beltsville Community Cats, onde permanece disponível para adoção.

A organização comentou o episódio em uma publicação no Facebook. "Aagora que sua breve 'vida de crimes' ficou para trás, Magnolia voltou a fazer o que faz de melhor: roubar corações. Ela ainda está à procura de um lar definitivo, onde as únicas coisas que roubará serão guloseimas, brinquedos e carinhos."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.