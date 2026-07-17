Assine
overlay
Início Internacional
DESCONTOU NA BEBIDA

Rei Charles bebe chope após eliminação da Inglaterra: ‘Afogar as mágoas’

Monarca visitou uma tradicional cervejaria um dia após a eliminação inglesa na Copa do Mundo e arrancou risos ao comentar a derrota para a Argentina

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/07/2026 09:57 - atualizado em 17/07/2026 09:58

compartilhe

SIGA
×
Rei Charles bebe chope após eliminação da Inglaterra: ‘Afogar as mágoas’
Rei Charles III brincou sobre afogar as mágoas com a rainha Camilla, servindo cerveja na Badger Brewery após a derrota da Inglaterra no futebol crédito: Isabel Infantes / POOL / AFP/Getty

O rei Charles III resolveu tomar uma cerveja nessa quinta-feira (16/7). Ele foi a uma tradicional cervejaria na Inglaterra um dia depois de a seleção britânica ser eliminada pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo. O monarca serviu um chope ao lado da rainha Camilla e comentou, em tom bem-humorado, que a bebida serviria para afogar as mágoas após a derrota.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Veja no Instagram

A visita aconteceu na tradicional Hall & Woodhouse Badger Brewery, localizada em Blandford, no condado de Dorset. Charles ajudou a servir um copo da cerveja "Fursty Ferret", uma amber ale com 3,4% de teor alcoólico, um dos rótulos mais famosos da cervejaria.

Leia Mais

"Talvez seja um bom dia para afogar as mágoas", disse antes de provar a bebida. A frase também foi reproduzida nas redes sociais oficiais da família real, acompanhada por um emoji de bola de futebol em referência à eliminação da Inglaterra.

Durante a visita, Charles e Camilla percorreram as instalações da Hall & Woodhouse, que completará 250 anos de história no próximo ano. O casal conheceu aprendizes das áreas de produção de cerveja e gastronomia e acompanhou uma competição culinária inspirada no programa "MasterChef".

Leia Mais

Fundada em 1777 pelo agricultor Charles Hall, a cervejaria surgiu a partir do aproveitamento do excedente de grãos produzido em sua fazenda. Atualmente, fabrica mais de 9 milhões de canecas de cerveja por ano, emprega mais de 1.500 pessoas e administra cerca de 140 pubs no sul da Inglaterra.

Inglaterra perdeu vaga na final nos minutos decisivos

A visita ocorreu enquanto o país ainda lamentava a derrota para a Argentina. A seleção inglesa chegou a abrir o placar e alimentou o sonho de disputar sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966.

No entanto, a equipe comandada por Thomas Tuchel sofreu a virada nos momentos finais da partida e acabou derrotada por 2 a 1. Com o resultado, a Argentina garantiu vaga na decisão contra a Espanha.

"Nossa solidariedade a Harry e à equipe. Embora vocês, Three Lions, possam estar lambendo as feridas hoje, continuam sendo o orgulho de uma nação — e darão a volta por cima", publicou a Família Real nas redes sociais.

O príncipe William, patrono da Associação de Futebol da Inglaterra e conhecido por sua paixão pelo esporte, também lamentou o resultado. "Estamos todos muito orgulhosos de vocês. Obrigado por um torneio incrível. A seleção inglesa mais completa em um torneio. Mantenham a cabeça erguida", escreveu.

William revelou que o pai não gosta de futebol

Apesar do apoio público de Charles à seleção inglesa durante a Copa do Mundo, o príncipe William revelou recentemente que o pai nunca compartilhou sua paixão pelo futebol. Durante uma participação no podcast "New Heights", apresentado pelos irmãos Jason e Travis Kelce, William foi questionado se havia herdado o gosto pelo esporte do rei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"De jeito nenhum. Meu pai detesta futebol", respondeu o príncipe, em tom descontraído.

Tópicos relacionados:

charles-iii copa-do-mundo inglaterra mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay