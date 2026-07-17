Rei Charles bebe chope após eliminação da Inglaterra: ‘Afogar as mágoas’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rei Charles III resolveu tomar uma cerveja nessa quinta-feira (16/7). Ele foi a uma tradicional cervejaria na Inglaterra um dia depois de a seleção britânica ser eliminada pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo. O monarca serviu um chope ao lado da rainha Camilla e comentou, em tom bem-humorado, que a bebida serviria para afogar as mágoas após a derrota.

A visita aconteceu na tradicional Hall & Woodhouse Badger Brewery, localizada em Blandford, no condado de Dorset. Charles ajudou a servir um copo da cerveja "Fursty Ferret", uma amber ale com 3,4% de teor alcoólico, um dos rótulos mais famosos da cervejaria.

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"Talvez seja um bom dia para afogar as mágoas", disse antes de provar a bebida. A frase também foi reproduzida nas redes sociais oficiais da família real, acompanhada por um emoji de bola de futebol em referência à eliminação da Inglaterra.

Durante a visita, Charles e Camilla percorreram as instalações da Hall & Woodhouse, que completará 250 anos de história no próximo ano. O casal conheceu aprendizes das áreas de produção de cerveja e gastronomia e acompanhou uma competição culinária inspirada no programa "MasterChef".

Fundada em 1777 pelo agricultor Charles Hall, a cervejaria surgiu a partir do aproveitamento do excedente de grãos produzido em sua fazenda. Atualmente, fabrica mais de 9 milhões de canecas de cerveja por ano, emprega mais de 1.500 pessoas e administra cerca de 140 pubs no sul da Inglaterra.

Inglaterra perdeu vaga na final nos minutos decisivos

A visita ocorreu enquanto o país ainda lamentava a derrota para a Argentina. A seleção inglesa chegou a abrir o placar e alimentou o sonho de disputar sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966.

No entanto, a equipe comandada por Thomas Tuchel sofreu a virada nos momentos finais da partida e acabou derrotada por 2 a 1. Com o resultado, a Argentina garantiu vaga na decisão contra a Espanha.

"Nossa solidariedade a Harry e à equipe. Embora vocês, Three Lions, possam estar lambendo as feridas hoje, continuam sendo o orgulho de uma nação — e darão a volta por cima", publicou a Família Real nas redes sociais.

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high ????????????????????????????



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026

O príncipe William, patrono da Associação de Futebol da Inglaterra e conhecido por sua paixão pelo esporte, também lamentou o resultado. "Estamos todos muito orgulhosos de vocês. Obrigado por um torneio incrível. A seleção inglesa mais completa em um torneio. Mantenham a cabeça erguida", escreveu.

William revelou que o pai não gosta de futebol

Apesar do apoio público de Charles à seleção inglesa durante a Copa do Mundo, o príncipe William revelou recentemente que o pai nunca compartilhou sua paixão pelo futebol. Durante uma participação no podcast "New Heights", apresentado pelos irmãos Jason e Travis Kelce, William foi questionado se havia herdado o gosto pelo esporte do rei.

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"De jeito nenhum. Meu pai detesta futebol", respondeu o príncipe, em tom descontraído.