Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Embaixada britânica na Argentina recorre ao humor antes da semifinal contra Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 21:49

compartilhe

SIGA

A Embaixada Britânica na Argentina injetou nesta terça-feira (14) uma dose de humor no clima de tensão que antecede a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra, com uma publicação no Instagram pedindo ao seu responsável pelas redes sociais que "comemore com elegância" em caso de vitória inglesa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A publicação simula um memorando interno fictício endereçado ao gerente de redes sociais da embaixada, instruindo-o também, caso a Argentina vença, a "parabenizar o vencedor, desejar boa sorte na final e abster-se de alegar conspirações inexistentes". 

O documento, assinado por um fictício "Gabinete de Sua Majestade para Contingências Relativas ao Confronto Inglaterra-Argentina na Copa do Mundo", observa ainda que "o uso de memes é permitido, mas com tato". 

A publicação visa amenizar os ânimos antes da partida desta quarta-feira em Atlanta, um jogo que, para muitos argentinos, transcende o campo, carregando o peso da disputa de soberania pelas Ilhas Malvinas juntamente com uma rivalidade histórica no futebol. 

Após a vitória memorável da Argentina em 1986 — quatro anos depois de perder a Guerra das Malvinas para o Reino Unido —, as duas equipes se enfrentaram em duas Copas do Mundo subsequentes, com a Albiceleste triunfando nos pênaltis em 1998 e a Inglaterra vencendo em 2002.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tev/ag/aam

Tópicos relacionados:

arg diplomacia eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay