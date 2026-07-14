Embaixada britânica na Argentina recorre ao humor antes da semifinal contra Inglaterra

A Embaixada Britânica na Argentina injetou nesta terça-feira (14) uma dose de humor no clima de tensão que antecede a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra, com uma publicação no Instagram pedindo ao seu responsável pelas redes sociais que "comemore com elegância" em caso de vitória inglesa.

A publicação simula um memorando interno fictício endereçado ao gerente de redes sociais da embaixada, instruindo-o também, caso a Argentina vença, a "parabenizar o vencedor, desejar boa sorte na final e abster-se de alegar conspirações inexistentes".

O documento, assinado por um fictício "Gabinete de Sua Majestade para Contingências Relativas ao Confronto Inglaterra-Argentina na Copa do Mundo", observa ainda que "o uso de memes é permitido, mas com tato".

A publicação visa amenizar os ânimos antes da partida desta quarta-feira em Atlanta, um jogo que, para muitos argentinos, transcende o campo, carregando o peso da disputa de soberania pelas Ilhas Malvinas juntamente com uma rivalidade histórica no futebol.

Após a vitória memorável da Argentina em 1986 — quatro anos depois de perder a Guerra das Malvinas para o Reino Unido —, as duas equipes se enfrentaram em duas Copas do Mundo subsequentes, com a Albiceleste triunfando nos pênaltis em 1998 e a Inglaterra vencendo em 2002.

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