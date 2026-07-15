Kane lamenta estratégia da Inglaterra em eliminação: Nesse nível, não é suficiente (Harry Kane, atacante da Seleção Inglesa)

A Inglaterra tinha em mãos a classificação à final da Copa do Mundo até os 40 minutos do segundo tempo. Mas a Argentina precisou de apenas sete para marcar dois gols, vencer por 2 a 1 e roubar a vaga. Capitão da equipe inglesa, o atacante Harry Kane lamentou a estratégia adotada após o primeiro baque, o que custou a eliminação na semifinal.

Ainda no campo do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, Kane explicou que no segundo tempo, após inaugurar o marcador, a Inglaterra jogou para manter a vantagem mínima.

“É muito triste, triste para todos nós, para a equipe, para os torcedores. Jogamos um bom jogo, mas, quando estava 1 a 0, tentamos segurar e, nesse nível, isso não é suficiente… Depois do gol, não sei, acho que não conseguimos reagir e alcançá-los. Tentamos segurar o resultado e não conseguimos, No fim, não foi suficiente” Harry Kane, atacante da Inglaterra

A Argentina selou a vitória aos 47 do segundo tempo, quando o meia Lionel Messi cruzou na medida para o atacante Lautaro Martínez cabecear. Àquela altura, faltava pouco tempo de jogo. E Kane reconheceu que o grupo sentiu negativamente o segundo baque.

“Estávamos prontos para qualquer momento do jogo. A ideia era essa, mas não bastou. Tentamos encontrar depois que eles fizeram dois gols, mas não conseguimos colocar a cabeça no jogo”, seguiu.

Na visão do atacante, faltou algo, apesar do esforço ao longo da competição: “Tivemos bons momentos na Copa, excelentes jogos, chegamos à semifinal, mas batemos na porta. Não encontramos a peça que faltava no estágio final do torneio. Essas competições sugam tudo da gente, muito esforço, muita pressão, mentalidade. Mostramos, durante seis, sete semanas a coletividade, mas ficou faltando uma peça final”.

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A notícia Kane lamenta estratégia da Inglaterra em eliminação: Nesse nível, não é suficiente foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha