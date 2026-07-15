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Internacional

'Não me arrependo', diz Tuchel sobre postura da Inglaterra contra Argentina

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 19:34

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O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, assumiu a responsabilidade pela derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15), mas não se arrepende da estratégia defensiva que deu espaço para a virada da 'Albiceleste'.

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"Não me arrependo", afirmou Tuchel ao ser questionado pela derrota depois de Antony Gordon abrir o placar para os ingleses no início do segundo tempo (55').

"Chegamos perto (...) Mas não conseguimos manter o nível depois de marcar", reconheceu o treinador.

Depois do gol de Gordon, a Inglaterra se fechou e ficou contra as cordas diante da Argentina, sem que Tuchel encontrasse uma saída a não ser mexer na equipe colocando três defensores do banco de reservas.

A pressão argentina terminou dando resultado com os gols de Enzo Fernández (85') e Lautaro Martínez (90'+2).

"É claro que queríamos buscar o segundo gol, mas não achei que substituições ofensivas ajudariam", afirmou o alemão. "Mantivemos o nosso 4-4-2, mas ficamos cada vez mais passivos. Não conseguíamos recuperar a bola, nem mantê-la. Por isso, não acho que tenha sido um problema estrutural".

"Não modificamos nada depois do gol, mas o jogo mudou completamente", observou.

"Mudamos para uma linha de cinco defensores para fechar os espaços por dentro e ganhar força no jogo aéreo, porque logo depois do nosso gol, sem fazer mudanças, permitimos muitos cruzamentos e muitas chances", acrescentou Tuchel.

"Mas tudo bem, entendo que essas discussões existem e, claro, que há milhões de 'treinadores' depois do jogo que acham que sabem mais", continuou.

"Com certeza, a responsabilidade é do técnico", afirmou Tuchel. "Fizemos um dos nossos melhores jogos, talvez o melhor, dadas as circunstâncias. O time esteve à altura do desafio, mas não conseguimos concluir o trabalho". 

"Não me arrependo de nada", concluiu.

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gbv/ma/cb/aam

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