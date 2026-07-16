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Internacional

Trump assistirá no domingo à final da Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/07/2026 14:40

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo, informou nesta quinta-feira (16) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

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"Sua presença será o toque final naquela que tem sido a Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos", disse Leavitt em coletiva de imprensa.

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bur-jz/cl/am

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