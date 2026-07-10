Passageiros são retirados de voo e causam tumulto em aeroporto
Grupo, que aparentava estar embriagado, entrou em confronto com funcionários e foi encaminhado às autoridades após confusão no aeroporto
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Um grupo de passageiros causou tumulto no Terminal 2 do Aeroporto Internacional da Cidade do México nessa quinta-feira (9/7), depois que foi retirado de um voo. Segundo relatos de testemunhas, os passageiros aparentavam estar embriagados e foram retirados da aeronave por questões de segurança.
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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os viajantes agredindo funcionários da companhia aérea da Aeroméxico e provocando cenas de caos dentro do terminal. De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, um dos integrantes do grupo teria danificado o avião antes da decolagem, o que motivou a decisão da companhia aérea de impedir o embarque.
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Após deixarem a aeronave, os passageiros seguiram até a área de atendimento ao cliente da Aeroméxico, onde iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões. As imagens mostram um homem arrancando um poste metálico usado para organizar filas e o utilizando para ameaçar funcionários e pessoas que estavam no local. Em outro momento, um integrante do grupo invade a área atrás do balcão de atendimento e arremessa o que parece ser uma garrafa de água contra outras pessoas.
Em meio à confusão, um funcionário tenta conter um dos homens com um abraço de contenção enquanto seguranças e passageiros intervêm para impedir que as agressões continuem. Também é possível ver empregados do aeroporto deixando a área às pressas para evitar serem atingidos.
Segundo a imprensa local, todos os envolvidos pertenciam à mesma família. Após o tumulto, o Aeroporto Internacional da Cidade do México informou, em publicação na rede social X, que acionou as autoridades competentes. "No exercício de suas atribuições, este aeroporto solicitou a intervenção da autoridade competente, que encaminhou os envolvidos ao Tribunal Cívico. A medida visava preservar a ordem e evitar maiores transtornos aos demais passageiros e às instalações do aeroporto", informou a administração do terminal.
Até o momento, a Aeroméxico não divulgou detalhes sobre o ocorrido nem informou se houve feridos durante a confusão.
Outro caso recente
O episódio ocorreu poucas semanas após outro incidente registrado no mesmo aeroporto. Em maio, uma passageira protagonizou um surto após chegar sete minutos atrasada ao embarque e descobrir que o portão já havia sido fechado.
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Na ocasião, vídeos mostraram a mulher empurrando, chutando funcionários e danificando objetos da área de embarque enquanto agentes de segurança tentavam contê-la. Segundo relatos, a companhia aérea se recusou a reabrir o portão de embarque, o que desencadeou a reação da passageira.