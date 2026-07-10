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QUEBRA-QUEBRA

Passageiros são retirados de voo e causam tumulto em aeroporto

Grupo, que aparentava estar embriagado, entrou em confronto com funcionários e foi encaminhado às autoridades após confusão no aeroporto

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/07/2026 12:00

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Grupo de passageiros aparentemente embriagados tentou agredir funcionários de companhia aérea depois de serem retirados de voo
Grupo de passageiros aparentemente embriagados tentou agredir funcionários de companhia aérea depois de serem retirados de voo crédito: Redes sociais

Um grupo de passageiros causou tumulto no Terminal 2 do Aeroporto Internacional da Cidade do México nessa quinta-feira (9/7), depois que foi retirado de um voo. Segundo relatos de testemunhas, os passageiros aparentavam estar embriagados e foram retirados da aeronave por questões de segurança. 

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os viajantes agredindo funcionários da companhia aérea da Aeroméxico e provocando cenas de caos dentro do terminal. De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, um dos integrantes do grupo teria danificado o avião antes da decolagem, o que motivou a decisão da companhia aérea de impedir o embarque.

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Após deixarem a aeronave, os passageiros seguiram até a área de atendimento ao cliente da Aeroméxico, onde iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões. As imagens mostram um homem arrancando um poste metálico usado para organizar filas e o utilizando para ameaçar funcionários e pessoas que estavam no local. Em outro momento, um integrante do grupo invade a área atrás do balcão de atendimento e arremessa o que parece ser uma garrafa de água contra outras pessoas.

Em meio à confusão, um funcionário tenta conter um dos homens com um abraço de contenção enquanto seguranças e passageiros intervêm para impedir que as agressões continuem. Também é possível ver empregados do aeroporto deixando a área às pressas para evitar serem atingidos.

Segundo a imprensa local, todos os envolvidos pertenciam à mesma família. Após o tumulto, o Aeroporto Internacional da Cidade do México informou, em publicação na rede social X, que acionou as autoridades competentes. "No exercício de suas atribuições, este aeroporto solicitou a intervenção da autoridade competente, que encaminhou os envolvidos ao Tribunal Cívico. A medida visava preservar a ordem e evitar maiores transtornos aos demais passageiros e às instalações do aeroporto", informou a administração do terminal.

Até o momento, a Aeroméxico não divulgou detalhes sobre o ocorrido nem informou se houve feridos durante a confusão.

Outro caso recente

O episódio ocorreu poucas semanas após outro incidente registrado no mesmo aeroporto. Em maio, uma passageira protagonizou um surto após chegar sete minutos atrasada ao embarque e descobrir que o portão já havia sido fechado.

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Na ocasião, vídeos mostraram a mulher empurrando, chutando funcionários e danificando objetos da área de embarque enquanto agentes de segurança tentavam contê-la. Segundo relatos, a companhia aérea se recusou a reabrir o portão de embarque, o que desencadeou a reação da passageira.

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