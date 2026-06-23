Cidade do México proíbe venda de álcool em jogo contra R. Tcheca na Copa

A Cidade do México proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas áreas onde centenas de milhares de torcedores vão se reunir na quarta-feira para assistir ao próximo jogo da seleção mexicana pela Copa do Mundo, anunciou o governo local nesta terça-feira (23).

O México, já classificado como primeiro de seu grupo para as eliminatórias do torneio, enfrentará a República Tcheca no estádio Azteca em sua última partida pela fase de grupos.

São aguardados centenas de milhares de torcedores ao emblemático Anjo da Independência, como ocorreu na semana passada, quando cerca de 400 mil torcedores se reuniram nesta área do Passeio da Reforma para festejar.

Segundo o comunicado do governo da capital mexicana, a proibição abrange este setor da cidade e o centro histórico, onde fica o 'Fan fest' na praça do Zócalo, onde centenas de milhares de pessoas se reuniram para assistir ao jogo por telões.

O consumo de álcool nas vias públicas é proibido na Cidade do México, embora muitos tenham ignorado esta ordem durante as comemorações da Copa. Os festejos transcorreram sem registros de violência.

O veto estará vigente da tarde de quarta-feira até a manhã de quinta. Afetará supermercados e mercearias. O consumo em bares e restaurantes será permitido.

A partida entre o México e a República Tcheca está prevista para as 19h locais (22h de Brasília) de quinta-feira.

A seleção mexicana assegurou, com sua segunda vitória, o primeiro lugar do Grupo A, que lhe garante, ainda, disputar a partida pelos 16 avos de final no estádio Azteca.

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