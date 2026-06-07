Avião cai em aeroporto da República Dominicana

Um avião particular caiu neste domingo (7) na pista de pouso do Aeroporto Internacional de La Romana, no leste da República Dominicana, informou à AFP uma autoridade aeroportuária.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma enorme coluna de fumaça no aeroporto, enquanto caminhões-pipa espalham água para tentar controlar as chamas.

O diretor da Junta de Aviação Civil, Héctor Porcella, disse à AFP que os detalhes do acidente ainda são desconhecidos.

A imprensa local informa que se trata de um Gulfstream G200, um jato particular com capacidade para oito a 18 passageiros.

A República Dominicana, no Caribe, é conhecida por suas praias paradisíacas. O turismo é a principal atividade econômica desse país de 11,6 milhões de habitantes.

O acidente ocorreu em um aeroporto comercial privado internacional que atende à cidade turística de La Romana.

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