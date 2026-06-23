Livro dos recordes: como mulher pretende conquistar cintura de 38 cm

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Aos 50 anos, a norte-americana Sarah Belle sonha em entrar para o "Livro dos recordes". Moradora de Portland, no estado do Oregon, quer alcançar uma cintura de apenas 38 centímetros e igualar a marca mundial registrada pela também estadunidense Cathie Jung, conhecida por possuir a menor circunferência abdominal de uma pessoa viva. Para isso, Sarah usa corsets 24 horas por dia, mesmo na hora de dormir ou se exercitar.

A relação com os corsets começou em 2012, quando ela procurava uma forma de melhorar a postura. Segundo Sarah, anos dedicados a trabalhos artísticos e criativos fizeram com que ela desenvolvesse problemas por permanecer curvada por longos períodos.

"Estava procurando algum tipo de dispositivo para corrigir a postura quando encontrei um corset de aço", contou em entrevista ao NY Post.

O que começou como uma alternativa para aliviar dores e melhorar a postura acabou se transformando em uma paixão. Sarah afirma ter ficado fascinada pela silhueta produzida pelas peças e passou a estudar profundamente o universo dos corsets e do chamado "treino de cintura".

Atualmente, ela estima que sua cintura natural media 68 centímetros quando iniciou o processo. Hoje, a circunferência chega a 58 centímetros quando está relaxada, mas a americana considera a marca insuficiente. Ela quer chegar aos mesmos 38 centímetros registrados por Cathie Jung, detentora do recorde reconhecido pelo Guinness até a morte, em 2025.

"Já cheguei a essa medida por um breve período. Só preciso que tudo se alinhe no momento certo", afirmou.

Para manter os resultados, Sarah diz que precisa usar os corsets pelo maior tempo possível. Segundo ela, o corpo tende naturalmente a voltar à sua forma original. "Se eu passo menos tempo sem usar corset, não perco tanto progresso", explicou.

Apesar das críticas que costumam acompanhar práticas de modificação corporal e padrões estéticos extremos, Sarah afirma que sua motivação não está ligada à insatisfação com a própria aparência. "Eu estava bem com meu corpo antes. O que me interessou foi o fato de ser algo incomum", disse.

Ela descreve os corsets como uma forma de arte. "Vejo o corpo como uma forma artística. Os corsets ficam em algum lugar entre roupa, escultura e arte", declarou.

Além de confeccionar os próprios modelos, Sarah também trabalha produzindo e vendendo corsets para outras mulheres. Atualmente, ela desenvolve peças personalizadas e figurinos temáticos, incluindo modelos inspirados no universo das fadas.

Segundo a americana, o aspecto criativo do trabalho é o que mais a motiva. "Ter uma cintura menor não é a parte mais interessante para mim. O que eu amo é a criatividade, o artesanato e as possibilidades artísticas", afirmou.

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A menor cintura já registrada em uma pessoa de estatura considerada normal pertenceu a Ethel Granger. Entre as décadas de 1920 e 1930, a britânica reduziu a cintura de 56 centímetros para 33 centímetros, marca que permanece como uma das mais extremas da história.