Menino de 2 anos quebra recordes mundiais no bilhar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O britânico Jude Owens, de apenas 2 anos, se tornou sensação nas redes sociais após os pais publicarem um vídeo em que o menino executa uma tacada considerada entre as mais difíceis do bilhar. Natural de Manchester, no Reino Unido, o garoto conquistou dois títulos do Guinness World Records, o Livro dos Recordes, se tornando a pessoa mais jovem do mundo a alcançar o feito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O primeiro recorde veio quando Jude tinha 2 anos e 261 dias. Ele conseguiu fazer um snooker double pot, que ocorre quando o jogador consegue encaçapar duas bolas legalmente em caçapas diferentes com uma única tacada da bola branca.
Algumas semanas depois, aos 2 anos e 302 dias, o menino voltou a entrar para a história ao realizar uma tacada de tabela. Na jogada, a bola branca rebate em uma ou mais tabelas antes de acertar a bola alvo e levá-la à caçapa.
Inspirado pela paixão do pai, Luke Owens, pelo esporte, Jude começou a jogar sinuca após ganhar uma mesa infantil. Em pouco tempo, passou a treinar em mesas de tamanho oficial, ainda que precise usar um banquinho para alcançar a altura adequada. Mesmo tão jovem, o menino já demonstra domínio de técnicas avançadas que desafiam até jogadores experientes, como tacadas flutuantes na ponte e encaçapadas assistidas com taco de extensão.
O talento precoce já abriu portas importantes. Jude recebeu convite especial para o Campeonato Britânico de Snooker de 2025 e tornou-se a pessoa mais jovem a conseguir um patrocínio no esporte. Ele também já teve contato com nomes conhecidos do esporte, como Kyren Wilson, John Parrott e Jimmy White, que demonstraram admiração por suas habilidades.
Luke descreveu como um “momento incrível” ver o filho demonstrar habilidade natural tão cedo. “Jude conquistou muita coisa em tão pouco tempo, mas ter dois recordes mundiais é provavelmente o ápice. Como superar isso?”, afirmou ao site do Guinness World Records. O pai diz acreditar que o menino pode, um dia, chegar ao topo do esporte.
Para Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records, o caso reforça que talento não tem idade. “Ver alguém tão jovem demonstrar tanta habilidade, entusiasmo e determinação é incrivelmente especial. Estamos muito felizes em recebê-lo na família do Guinness”, declarou à BBC.
A sinuca é um jogo de mesa que utiliza tacos e bolas coloridas, sendo jogado sobre uma superfície coberta de feltro com caçapas. O objetivo é acertar as bolas nas caçapas conforme regras específicas, dependendo da variante jogada. Reprodução do Youtube
Popular em bares, clubes e competições profissionais, exige habilidade, precisão e estratégia. Há diversas versões do jogo, como a sinuca brasileira, o snooker e o pool.
Reprodução do X @totalsnookered
A sinuca surgiu na Índia em 1875, inventada por oficiais britânicos do exército. Eles combinaram regras de diferentes jogos de bilhar para criar uma nova modalidade. Reprodução do Youtube
O nome "sinuca" vem do termo inglês snooker, que na época era usado para descrever cadetes inexperientes. - Reprodução de gravura do século XVIII
O jogo se difundiu pelo mundo através do Império Britânico, ganhando popularidade em países como Reino Unido, Canadá e Austrália. Reprodução da gravura de Grafschaftsmuseum Wertheim
No século XX, o snooker se tornou um esporte televisivo na Europa, enquanto no Brasil e nos EUA, o pool e a sinuca de bar se popularizaram.
Reprodução do Youtube
Competições de sinuca ocorrem principalmente na Europa e na Ásia, sendo o Campeonato Mundial de Snooker um dos mais prestigiados Reprodução do Facebook World Snooker Federation
No Brasil, há torneios nacionais de sinuca e pool, além de campeonatos regionais realizados em clubes e bares. Divulgação
A sinuca pode ser jogada por pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre adolescentes e adultos. Em torneios oficiais, jogadores costumam começar na juventude e podem seguir carreira profissional Reprodução do X @NottsCC
As regras da sinuca variam conforme a modalidade. No snooker, por exemplo, os jogadores devem encaçapar bolas coloridas em sequência específica - Imagem de Ash S por Pixabay
Já no pool, a disputa pode ser entre bolas lisas e listradas. Faltas incluem tacadas irregulares e encaçapes errados.
Flickr sydney graff
Existem diversos recordes na sinuca, como a tacada máxima de 147 pontos no snooker, alcançada por vários jogadores, incluindo Ronnie O'Sullivan, que fez a mais rápida em apenas 5 minutos e 8 segundos. Reprodução do Instagram @Ronnie O’Sullivan
Foi o primeiro jogador a ganhar um milhão de libras em premiações e ajudou a popularizar o snooker na TV. Mesmo aposentado, continua envolvido no esporte como comentarista e analista.
Reprodução do Youtube
No Brasil, Rui Chapéu foi um dos maiores nomes da sinuca profissional. Conhecido por sua habilidade excepcional e por popularizar o esporte no país Reprodução do Facebook
Seu nome verdadeiro era José Rui de Mattos Amorim, e ele nasceu em 1940, na Bahia. Ganhou o apelido "Chapéu" por sempre usar um chapéu branco característico enquanto jogava. Reprodução do Facebook
Ele faleceu em 2020, aos 79 anos, deixando um legado importante para a sinuca brasileira. Seu nome continua sendo reverenciado no meio do bilhar, e muitos jogadores ainda se inspiram em seu estilo de jogo preciso e estratégico.
Reprodução do Facebook