Menino de 2 anos quebra recordes mundiais no bilhar

O britânico Jude Owens, de apenas 2 anos, se tornou sensação nas redes sociais após os pais publicarem um vídeo em que o menino executa uma tacada considerada entre as mais difíceis do bilhar. Natural de Manchester, no Reino Unido, o garoto conquistou dois títulos do Guinness World Records, o Livro dos Recordes, se tornando a pessoa mais jovem do mundo a alcançar o feito.

O primeiro recorde veio quando Jude tinha 2 anos e 261 dias. Ele conseguiu fazer um snooker double pot, que ocorre quando o jogador consegue encaçapar duas bolas legalmente em caçapas diferentes com uma única tacada da bola branca.

Algumas semanas depois, aos 2 anos e 302 dias, o menino voltou a entrar para a história ao realizar uma tacada de tabela. Na jogada, a bola branca rebate em uma ou mais tabelas antes de acertar a bola alvo e levá-la à caçapa.

Inspirado pela paixão do pai, Luke Owens, pelo esporte, Jude começou a jogar sinuca após ganhar uma mesa infantil. Em pouco tempo, passou a treinar em mesas de tamanho oficial, ainda que precise usar um banquinho para alcançar a altura adequada. Mesmo tão jovem, o menino já demonstra domínio de técnicas avançadas que desafiam até jogadores experientes, como tacadas flutuantes na ponte e encaçapadas assistidas com taco de extensão.

O talento precoce já abriu portas importantes. Jude recebeu convite especial para o Campeonato Britânico de Snooker de 2025 e tornou-se a pessoa mais jovem a conseguir um patrocínio no esporte. Ele também já teve contato com nomes conhecidos do esporte, como Kyren Wilson, John Parrott e Jimmy White, que demonstraram admiração por suas habilidades.

Luke descreveu como um “momento incrível” ver o filho demonstrar habilidade natural tão cedo. “Jude conquistou muita coisa em tão pouco tempo, mas ter dois recordes mundiais é provavelmente o ápice. Como superar isso?”, afirmou ao site do Guinness World Records. O pai diz acreditar que o menino pode, um dia, chegar ao topo do esporte.

Para Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records, o caso reforça que talento não tem idade. “Ver alguém tão jovem demonstrar tanta habilidade, entusiasmo e determinação é incrivelmente especial. Estamos muito felizes em recebê-lo na família do Guinness”, declarou à BBC.

