Idoso entra para o Livro dos Recordes como o homem mais velho do mundo a ser adotado
Aos 74 anos de idade, o idoso protagonizou um caso jurídico raríssimo: tornou-se o homem mais velho do mundo a ser adotado. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
A história, que aconteceu na Pensilvânia em 2020, uniu oficialmente Bill a Ryan e Jessica Fiscus, um casal décadas mais jovem que ele. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
Ainda mais curioso foi o vínculo que motivou essa decisão: a relação profunda e duradoura entre Bill e e a família Fiscus. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
A conexão entre Bill e Ryan começou nos campos de beisebol, onde Bill atuava como árbitro durante a juventude de Ryan. Foto: Cindy Jones/Pixabay
Mesmo após a mudança da família de Ryan para outra região, o contato não se perdeu; ao contrário, tornou-se ainda mais próximo, já que Bill lecionava em uma escola de ensino fundamental nas proximidades. Foto: Bruce Emmerling/Pixabay
“É incrível [...] Quando eles me adotaram, eu não fazia ideia de que isso iria além [e que renderia um novo recorde]", afirmou Bill. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
Ryan definiu o amigo como alguém de lealdade inabalável: "Leal a tudo e a todos que o rodeiam”. O carinho se estendeu a Jessica quando ela se casou com Ryan, momento que Bill descreve como um dos mais felizes de sua vida. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
Com o tempo, os laÃ§os se tornaram quase familiares. Eles passaram a compartilhar momentos de lazer que iam de partidas de bingo a passeios de moto. Foto: Alejandro Garay/Pixabay
Apesar dessa relação tão próxima, a formalização do vínculo só ocorreu em 2020, quando Ryan e Jessica deram entrada no pedido de adoção de Bill, junto ao Tribunal de Órfãos da Pensilvânia — ele havia perdido os pais em 2003. Foto: Pexels/valery anatolievich
Além dos momentos de lazer, os três também dividiam o compromisso com o trabalho voluntário em uma organização voltada a veteranos de guerra. Foto: Kirk Cameron/Unsplash
No entanto, Bill não podia se tornar membro pleno, já que o regulamento exigia parentesco direto com alguém que tivesse servido. Foto: David Valentine/Unsplash
Diante da dedicação, generosidade e do envolvimento dele com a entidade e com a comunidade, o casal percebeu que a única forma de incluí-lo plenamente seria torná-lo, legalmente, parte da família. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
A ideia surgiu de maneira descontraída, durante uma conversa informal na garagem. Ryan comentou, em tom de brincadeira, que a adoção parecia ser a única alternativa. Foto: Pexels/Kindel Media
"Imediatamente depois, Bill disse: ‘Bem, acho que é isso que vamos ter que fazer!’”, relembrou Ryan. Em 12 de novembro, Bill foi oficialmente adotado por Ryan e Jessica. Desde então, a família celebra a data anualmente. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records
“Estar com eles me dá um prazer enorme. Fico ansioso por cada encontro que temos", afirmou Bill. "Mesmo ele não sendo uma criança, nós o amamos como se fosse nosso", comentou Jessica. Foto: Reproduc?a?o/Guinness World Records