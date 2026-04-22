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Avião com carga milionária cai e gera buscas por dinheiro saqueado

Cerca de US$ 1,5 milhão foi saqueado por pessoas próximas antes da chegada da polícia; moradores vivem onda de violência após acidente

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Gabriella Braz - Correio Braziliense
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Gabriella Braz - Correio Braziliense
Repórter
22/04/2026 14:25

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A aeronave contratada pela empresa Prosegur transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhõe
A aeronave contratada pela empresa Prosegur transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhõe crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente com avião bimotor em Minga Guazú, no Paraguai, mobilizou a polícia local na busca de um valor milionário. A aeronave contratada pela empresa Prosegur transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhões em cédulas quando colidiu com a cozinha de uma casa no último sábado (18/4). O acidente deixou pelo menos quatro feridos, todos tripulantes, e o piloto morreu. Não havia pessoas na casa no momento do acidente. 

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A queda do veículo espalhou cédulas na região e atraiu pessoas, que pegaram parte do dinheiro antes da chegada da polícia. Outra parte do montante foi queimada no incêndio provocando pela batida. 

À imprensa local o chefe do Comando Tripartite, Carlos Duré, afirmou que a Prosegur apresentou denúncia de furto. “Há uma denúncia formal sobre o desaparecimento de uma quantia significativa em dinheiro, já bem descrita, que gira em torno de US$ 1,5 milão ou um pouco mais, somando-se também valores em reais, é o que temos como base do que foi relatado”, afrimou. 

“Alguns pegavam um pouco, guardavam nos bolsos, mas outros começaram a juntar em sacos, em quantidades maiores, e a transportar o dinheiro em veículos; temos até informações sobre uma van que supostamente era usada para esse fim”, declarou. 

Moradores da região denunciam onda de violência após o acidente, com abordagens irregulares por parte dos policiais e invasão de residências por criminosos, alguns deles tentando se passar por agentes da polícia.

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Ao veículo ABC Color, uma mulher identificada como Carmen Patricia Galeano contou que teve a casa invadida por "quatro homens armados, vestindo uniformes camuflados, balaclavas e portando armas longas". Já Inmaculada Duarte, que participou do resgate das vítimas do avião, relata que policiais invadiram a casa à força. 

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Na terça-feira (21/4), a polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, mas não encontraram o dinheiro saqueado. Segundo a nota, os oficiais obtiveram informações importantes para a investigação, que segue em curso.

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