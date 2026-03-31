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Silas Malafaia pede doações para novo avião: 'Estou precisando trocar'

Pastor rebateu críticas nas redes sociais e afirmou que a aeronave utilizada por ele atualmente está defasada

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
31/03/2026 08:33

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Pastor Silas Malafaia speaks during an interview with AFP at his evangelical church in Rio de Janeiro, Brazil, on December 5, 2023. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
O líder da Assembléia de Deus Vitória em Cristo declara que foi caluniado por um suposto "pastor petista" e rebate afirmando que o avião utilizado por ele atualmente é um modelo antigo crédito: AFP

Declarações do pastor Silas Malafaia repercutiram nas redes sociais, após internautas apontarem o uso de dinheiro de fiéis para gastos pessoais do religioso. Em vídeo, ele aparece justificando a compra de um novo avião, alegando necessidade profissional.

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O líder da Assembléia de Deus Vitória em Cristo declara que foi caluniado por um suposto “pastor petista” e rebate afirmando que o avião utilizado por ele atualmente é um modelo antigo. “Eu estou precisando trocar e estou orando a Deus para me abrir portas para tocar em pessoas porque eu preciso de um avião mais novo”, afirma.

A aeronave em questão é do modelo Cessna Citation III de 1985. O avião foi comprado em 2009 pela Associação Vitória em Cristo. “Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você”, afirma Silas Malafaia. 

No mesmo vídeo, Malafaia, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chama programas assistenciais de governo federal de “compra de voto disfarçada”, comparando com os regimes comunistas de Cuba e da União Soviética. As falas renderam comentários críticos de internautas.

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“Pessoas pobres não podem receber doação do governo, mas o senhor pastor, que é milionário, precisa de doação dos fiéis pra comprar um avião novo? Como explicar isso?”, questiona um dos comentários. 

Sobre o patrimônio pessoal, o pastor diz ter vivido de ofertas voluntárias durante 28 anos. Ele também estima ter vendido mais de 10 milhões de livros e cerca de 4 milhões de palestras em DVD. Malafaia afirma que 90% dos recursos foram doados, enquanto 10% foram utilizados para sustento próprio.

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O Correio entrou em contato com a equipe do pastor Silas Malafaia, mas até a publicação desse texto, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

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