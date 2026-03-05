A oposição de Silas Malafaia à candidatura de Flávio Bolsonaro
Silas Malafaia prefere Tarcísio de Freitas e se incomoda com proximidade de Flávio com Paulo Figueiredo
Um dos mais influentes aliados de Jair Bolsonaro no campo evangélico, o pastor Silas Malafaia é hoje um crítico ferrenho da ideia de uma candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Malafaia considera que o senador seria um candidato fraco para disputar o Planalto. O pastor tem dito que, entre os nomes do campo bolsonarista, preferiria ver o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato.
Outro fator que tem irritado especialmente Malafaia é a proximidade de Flávio com o ativista Paulo Figueiredo, que se tornou nos últimos meses um de seus principais desafetos.