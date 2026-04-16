Melhor assento no avião: o segredo para um voo estável e sem sustos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A escolha do assento no avião pode transformar a experiência de voo, principalmente para quem se incomoda com a turbulência. Se o objetivo é uma viagem mais suave e com menos balanço, a resposta está em uma área específica da aeronave: as poltronas localizadas sobre as asas.

Essa estabilidade não é coincidência. As asas são o centro de gravidade e de sustentação do avião. Durante uma turbulência, o movimento da aeronave é menos perceptível nessa região central, funcionando de forma semelhante ao eixo de uma gangorra, que balança menos que as extremidades.

Leia Mais

Imagine o avião como uma longa caneta equilibrada em seu dedo. Seu dedo representa o ponto de sustentação, assim como as asas. As pontas da caneta se moverão muito mais para cima e para baixo do que a parte que está sobre seu dedo. O mesmo princípio se aplica ao voo.

Onde a turbulência é mais sentida?

Por outro lado, a parte traseira do avião é onde os solavancos são mais intensos. Como a cauda tende a se mover mais para cima e para baixo para manter o equilíbrio, os passageiros sentados no fundo sentem o impacto da instabilidade com mais força. É a área menos estável da cabine.

Os assentos na frente da aeronave, embora geralmente mais silenciosos e preferidos para um desembarque rápido, também experimentam mais movimento vertical do que a seção das asas. A sensação é menos intensa que na parte traseira, mas a estabilidade ainda é inferior à do meio do avião.

Portanto, para quem tem medo de voar ou simplesmente busca mais conforto durante o trajeto, a dica é clara: ao fazer o check-in, opte por um assento localizado na fileira das asas. Essa escolha simples pode garantir uma viagem com menos sobressaltos.

Outros fatores para uma boa escolha

O conforto, no entanto, vai além da estabilidade. Para quem busca mais espaço para as pernas, os assentos nas saídas de emergência são uma ótima opção, mas geralmente têm restrições e, em alguns casos, custos adicionais.

Se a prioridade é o silêncio, evite poltronas próximas aos banheiros e às áreas de serviço da tripulação (galleys). Esses locais costumam ter mais movimento e ruído durante todo o voo, o que pode atrapalhar o descanso.

Para quem tem pressa para sair, os assentos na parte da frente são a melhor pedida. A janela oferece uma vista e um local para apoiar a cabeça, enquanto o corredor facilita o acesso ao banheiro e agiliza o desembarque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.