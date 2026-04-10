Vídeo: KitKat adota segurança máxima após roubo de 12 toneladas
Depois de mega assalto de 12 toneladas de chocolate na Europa, empresa usou comboios escoltados por SUVs e transformou perda em ação de marketing
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Faltavam poucos dias para a Páscoa quando 12 toneladas de chocolates KitKat foram roubadas na Europa. Isso fez com que a empresa tomasse uma medida drástica e adotasse um esquema de segurança digno de chefes de Estado para escoltar seus caminhões. A medida faz parte de uma campanha realizada pelo KitKat Canadá, que chamou a atenção das pessoas nas redes sociais.
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No fim de março, um caminhão com mais de 413 mil barras desapareceu no trajeto entre Itália e Polônia. Até o momento, nem o veículo nem os chocolates foram localizados.
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A carga roubada incluía a linha temática inspirada na Fórmula 1, lançada após a marca se tornar a patrocinadora do esporte. Com design diferente das embalagens, as unidades poderiam não apenas gerar prejuízo financeiro, mas também abastecer mercados paralelos, segundo a própria empresa.
A repercussão abriu espaço para uma ação de marketing criativa. Em Toronto, moradores foram surpreendidos ao ver um caminhão da KitKat circulando escoltado por SUVs pretos, em um comboio que lembrava operações de segurança de alto nível. Nas redes, muitos chegaram a comparar a cena com comitivas de chefes de Estado.
A ação, posteriormente, foi confirmada como parte de uma campanha da marca, que apostou no exagero e no humor para chamar atenção. A proposta era transformar o transporte de chocolate em um espetáculo visual capaz de gerar curiosidade imediata.
Vídeos do comboio mostram veículos de luxo cercando o caminhão, com bandeiras da marca e movimentação coordenada. A estratégia reforçou ainda mais o engajamento online, com comentários que variaram entre o divertimento e o ceticismo. “Não estão correndo riscos depois do roubo”, brincou um usuário. Outros questionaram se tudo não passava de uma grande encenação publicitária.
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A Nestlé, responsável pela KitKat, reafirmou que o assalto realmente aconteceu.