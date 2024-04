A marca de chocolates Kinder, subsidiária da multinacional italiana Ferrero, não declarou que utiliza insetos em um de seus doces, o “Schoko-Bons”, ao contrário do que alegam publicações com mais de 8 mil visualizações nas redes sociais desde 23 de março de 2024. Apesar de o produto anteriormente ter sido revestido com goma laca, uma resina secretada por insetos que já foi testada e autorizada para uso como verniz de confeiteiro, ou “brilho de chocolate”, a empresa italiana afirmou que os aditivos foram gradativamente eliminados de seus chocolates.

“A marca Kinder, empresa alemã proprietária da Schokobons, afirmou recentemente em comunicado que utiliza insetos como ingrediente neste popular produto infantil”, diz uma das publicações compartilhadas noX, noFacebook, noInstagrame noTelegram.

Alegações similares circulam eminglêseespanholjunto a um vídeo em que uma pessoa analisa um pacote de Schoko-Bons, produto da Kinder, e dá zoom no ingrediente“shellac”. Em seguida, uma gravação de tela exibe uma pesquisa por imagens da substância no Google, que resulta em várias fotografias de insetos.

As publicações ecoam alegações que foram jáverificadasanteriormente pela AFP sobre o uso de insetos em chocolates da empresa suíça Nestlé. A desinformação acerca doconsumo de insetostem se tornado cada vez mais difundida ao passo que governos ocidentais começam aaprovarnovos ingredientes em produtos alimentícios.

A goma laca, ou“shellac”, é uma substância de envernizamento comumente utilizada para dar ao chocolate e outras confecções um acabamento brilhante. Autoridades reguladorasnorte-americanaseeuropeiasconsideram-na segura para o consumo.

Apesar de o ingrediente ser um subproduto de insetos usado há anos, ele não contém esses animais em sua composição. Além disso, os chocolates da Kinder não utilizam mais o aditivo.

O que é a goma laca?

A goma laca é feita de uma“secreção resinosa”de um inseto que é“descolorida e purificada”para criar um laquê, conforme aAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos(EFSA) explicou à AFP em 18 de abril de 2024.

David Giron, entomologista no Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França (CNRS), afirmou à AFP em 18 de abril que o aditivo é um“subproduto”de insetos que é utilizado“desde os tempos antigos”, comparável à baba de caracol e ao leite de vaca.

A goma laca pode ser encontrada em váriosprodutos alimentícios,cosméticose atéinstrumentos musicais, e consta como um dos aditivos alimentares autorizados para consumo no Brasil pelaAgência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa).

Mas, de acordo com Giron, o inseto em si não é consumido na substância e, ainda que vestígios do animal tivessem passado pelo processamento do alimento, eles seriam“insignificantes”em comparação aos insetos inconscientemente consumidos em frutas e vegetais.

Vídeo antigo, receita nova

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google revelou que a sequênciacircula no TikTokdesde, pelo menos, março de 2023. As imagens mostram antigos Schoko-Bons, ovinhos de chocolate recheados com creme, feitos com uma receita modificada desde então.

“Atualmente, nós não utilizamos goma laca em produtos da Ferrero ao redor do mundo, com a única exceção de algumas poucas marcas adquiridas nos Estados Unidos que pertenciam à Nestlé”, disse um porta-voz da empresa à AFP em 19 de abril de 2024.

O porta-voz indicou que a Ferrero deixou de usar a substância“gradualmente ao longo do último ano”, sem mencionar se a decisão foi influenciada por receios levantados nas redes sociais.

A equipe da AFP em Paris visitou diversas lojas na cidade que vendiam pacotes de Schoko-Bons e pôde constatar que eles não listavam mais a goma laca como um dos ingredientes.

O produto não é vendido em estabelecimentos brasileiros, e osite da Kindernão lista o aditivo como um ingrediente para nenhum dos produtos vendidos no Brasil. Entretanto, a versãobritânicado site afirma que o seu uso para revestimento previne o derretimento e deixa o chocolate mais brilhante.

