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PÁSCOA INTELIGENTE

Chocolate pode favorecer a saúde da pele?

Mais do que evitar excessos, a escolha do tipo de chocolate pode fazer diferença no impacto dermatológico

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Repórter
31/03/2026 14:30

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Distribuir o consumo ao longo dos dias e manter uma alimentação equilibrada reduz os impactos metabólicos
Distribuir o consumo ao longo dos dias e manter uma alimentação equilibrada reduz os impactos metabólicos crédito: kroshka__nastya/FreePik

A Páscoa não precisa ser sinônimo de culpa para quem se preocupa com a pele. Em vez de excluir o chocolate, o caminho pode estar em fazer escolhas mais estratégicas e equilibradas, sem abrir mão do prazer.

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Para o dermatologista José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, o impacto na pele está muito mais relacionado ao excesso e à qualidade do consumo do que ao alimento isolado. “O chocolate, por si só, não é o grande vilão. O problema está no excesso de açúcar e no padrão alimentar como um todo. Quando há equilíbrio, é possível consumir sem prejuízos”, explica.

Um dos principais pontos de atenção está na composição. Chocolates com maior teor de cacau tendem a conter menos açúcar e ainda concentram compostos antioxidantes, que auxiliam na proteção contra processos inflamatórios no organismo.

“Quanto maior o teor de cacau, melhor tende a ser o impacto metabólico. Além disso, esses chocolates possuem substâncias antioxidantes que podem contribuir para a saúde da pele”, destaca o especialista.

Por outro lado, versões mais açucaradas e ultraprocessadas — comuns em ovos recheados e produtos industrializados — podem favorecer picos de insulina, estimulando a produção de oleosidade e aumentando a propensão à acne.

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A forma de consumo também influencia. Grandes quantidades em um curto período, comportamento típico do feriado, intensificam esse efeito e podem se refletir na pele nos dias seguintes.

Dentro desse contexto, algumas escolhas simples ajudam a aproveitar a Páscoa de forma mais consciente e com menor impacto cutâneo.

Guia prático para escolher melhor o chocolate na Páscoa

  • Prefira chocolates com maior teor de cacau (idealmente acima de 70%), que possuem menos açúcar e mais antioxidantes
  • Observe a lista de ingredientes e evite produtos com excesso de açúcares, xaropes e gorduras de baixa qualidade
  • Tenha atenção aos ovos recheados e versões ultraprocessadas, que concentram mais aditivos e açúcar
  • Evite consumir grandes quantidades de uma só vez; distribua o consumo ao longo dos dias
  • Mantenha uma alimentação equilibrada no restante do dia para reduzir impactos metabólicos
  • Observe como sua pele reage, já que cada organismo responde de forma individual

A recomendação, segundo o dermatologista, não é restringir, mas trazer mais consciência para as escolhas. “A pele responde ao conjunto de hábitos. Não é um alimento isolado que vai determinar esse impacto, mas a forma como ele é inserido na rotina”, afirma.

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A proposta, portanto, deixa de ser evitar o chocolate e passa a ser fazer melhores escolhas. A Páscoa pode — e deve — ser aproveitada sem culpa, com equilíbrio e atenção à qualidade do consumo, em linha com a forma como a saúde da pele é compreendida atualmente.

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