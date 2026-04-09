Assine
overlay
Início Internacional
PASSOS QUENTES

Pânico no palco: mecanismo de fogo falha e incendeia roupa de dançarina

Espetáculo se transformou em cena de terror; estado de saúde da artista foi revelado após o susto

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/04/2026 12:03

compartilhe

SIGA
×
Roupa de dançarina pegou fogo em apresentação
Roupa de dançarina pegou fogo em apresentação crédito: Reprodução / redes

Uma bailarina viveu momentos de tensão durante uma performance no Nantong Forest Safari Park, em Nantong, na China, nessa quarta-feira (8/4). Ela estava se apresentando quando o vestido que usava pegou fogo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vídeos em redes sociais mostram o momento em que o espetáculo, inicialmente coreografado, foge do controle e se transforma em uma emergência. A artista vestia um longo vermelho cuja barra era cercada por um anel de fogo. A coreografia previa movimentos próximos ao solo, com a dançarina ajoelhada e interagindo com as chamas.

Leia Mais

Em determinado momento, o mecanismo responsável por sustentar o aro em chamas não se desprende como previsto. Com isso, o fogo se espalha rapidamente pelo vestido e atinge também o cabelo da artista.

Ainda em chamas, a dançarina corre pela areia em direção ao Rio Yangtzé, perto do local, e mergulha na água para conter o fogo. De acordo com o parque, ela foi levada a um hospital e não sofreu ferimentos graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A apresentação foi suspensa e o caso passou a ser avaliado pelas autoridades responsáveis pela segurança do evento. O parque não informou se o número com fogo voltará a ser realizado.

Tópicos relacionados:

china danca incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay