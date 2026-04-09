Pânico no palco: mecanismo de fogo falha e incendeia roupa de dançarina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma bailarina viveu momentos de tensão durante uma performance no Nantong Forest Safari Park, em Nantong, na China, nessa quarta-feira (8/4). Ela estava se apresentando quando o vestido que usava pegou fogo.

Vídeos em redes sociais mostram o momento em que o espetáculo, inicialmente coreografado, foge do controle e se transforma em uma emergência. A artista vestia um longo vermelho cuja barra era cercada por um anel de fogo. A coreografia previa movimentos próximos ao solo, com a dançarina ajoelhada e interagindo com as chamas.

Em determinado momento, o mecanismo responsável por sustentar o aro em chamas não se desprende como previsto. Com isso, o fogo se espalha rapidamente pelo vestido e atinge também o cabelo da artista.

Ainda em chamas, a dançarina corre pela areia em direção ao Rio Yangtzé, perto do local, e mergulha na água para conter o fogo. De acordo com o parque, ela foi levada a um hospital e não sofreu ferimentos graves.

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A apresentação foi suspensa e o caso passou a ser avaliado pelas autoridades responsáveis pela segurança do evento. O parque não informou se o número com fogo voltará a ser realizado.