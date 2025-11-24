Piloto de moto morre durante apresentação no Beto Carrero World

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um piloto de motocicleta morreu neste domingo (23/11) durante uma manobra em uma apresentação no parque Beto Carrero World, em Penha (SC).



Lurrique Ferrari era um dos pilotos da atração Hot Wheels Epic Show e morreu no fim da tarde de domingo após bater a cabeça enquanto subia uma rampa.

O corpo será velado nesta segunda-feira (24/11) em Adamantina (SP), cidade natal do piloto, e o enterro está previsto para a manhã de terça (25).

Em nota, o Beto Carrero World afirmou que está prestando suporte à família do piloto e iniciou protocolos internos para apurar as causas do acidente. A apresentação desta segunda-feira (24/11) do show foi cancelada.

Ferrari se acidentou quando saía de uma rampa e se preparava para saltar para outra, momento em que acabou batendo a cabeça na ponta da estrutura, sofrendo um traumatismo grave.

Ele foi atendido pelos bombeiros do parque e encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas acabou falecendo no fim da tarde.

Ferrari era atleta de "wheeling" (manobra em que o piloto empina a motocicleta sobre uma única roda) e de "stunt riding", que inclui uma série de manobras de acrobacia, e trabalhava no Beto Carrero World desde dezembro de 2024.

"Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", disse o parque em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais, onde tinha mais de 30 mil seguidores, Ferrari compartilhava vídeos de suas rotinas de treino e apresentações no parque. Ele já havia se apresentado na China, na França e nos Emirados Árabes Unidos.