EUA oferecem R$ 13,4 mil e voo de graça para imigrantes se ‘autodeportarem’

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (11/3), uma oferta “exclusiva” para os imigrantes no país: um voo de graça para o país de origem e U$ 2.600 – ou R$ 13.493,22, na cotação atual – para a “autodeportação”.

A oferta foi feita pelo perfil oficial do Departamento no X (antigo Twitter). Na publicação, o governo estadunidense sugere que os interessados aproveitem “da histórica oferta de hoje” e inclui um link para inscrição de formulário do programa CBP Home, da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (Customs and Border Protection, em inglês).

FREE TICKET HOME!



Take advantage of the historic CBP Home deal we are offering TODAY: a $2,600 exit bonus and a FREE flight to your home country.



Sign up at https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/jHekoeDwzf — Homeland Security (@DHSgov) March 11, 2026





Segundo o governo de Donald Trump, o programa garante que o estrangeiro retorne para o país de origem “como viajantes comuns”: “sem prisão, detenção ou restrições” e permite que o pedido seja feito por aplicativo. Caso alguém aceite a oferta, a Casa Branca garante que terá perdoadas quaiquer multas que houver por não ter deixado o país.

Conforme divulgado pelo governo federal, um imigrante ilegal sem antecedentes criminais que manifestar intenção de participar do programa, vai passar por uma verificação de antecedentes e deixará de ser prioridade de detenção ou de ser punidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês). Com isso, ele pode “programar” o tempo de saída e terminar compromissos de estudos e trabalho até a deportação.

Hoje, um influenciador digital brasileiro está detido em razão de irregularidades com a Corte. Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos, foi preso no final de janeiro no Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes no estado de Nova Jersey.

Antes da detenção, ele chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.

