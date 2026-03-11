Assine
overlay
Início Internacional
ANTI-IMIGRAÇÃO

EUA oferecem R$ 13,4 mil e voo de graça para imigrantes se ‘autodeportarem’

Anúncio do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos concorda com política anti-imigração de Donald Trump

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/03/2026 15:06

compartilhe

SIGA
x
Política anti-imigratória de Trump usa tática de bônus financeiro para incentivar a saída de imigrantes ilegais do país
Política anti-imigratória de Trump usa tática de bônus financeiro para incentivar a saída de imigrantes ilegais do país crédito: Reprodução/CBP Home

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (11/3), uma oferta “exclusiva” para os imigrantes no país: um voo de graça para o país de origem e U$ 2.600 – ou R$ 13.493,22, na cotação atual – para a “autodeportação”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A oferta foi feita pelo perfil oficial do Departamento no X (antigo Twitter). Na publicação, o governo estadunidense sugere que os interessados aproveitem “da histórica oferta de hoje” e inclui um link para inscrição de formulário do programa CBP Home, da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (Customs and Border Protection, em inglês).

Segundo o governo de Donald Trump, o programa garante que o estrangeiro retorne para o país de origem “como viajantes comuns”: “sem prisão, detenção ou restrições” e permite que o pedido seja feito por aplicativo. Caso alguém aceite a oferta, a Casa Branca garante que terá perdoadas quaiquer multas que houver por não ter deixado o país.

Conforme divulgado pelo governo federal, um imigrante ilegal sem antecedentes criminais que manifestar intenção de participar do programa, vai passar por uma verificação de antecedentes e deixará de ser prioridade de detenção ou de ser punidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega do país (ICE, na sigla em inglês). Com isso, ele pode “programar” o tempo de saída e terminar compromissos de estudos e trabalho até a deportação.

Leia Mais

Hoje, um influenciador digital brasileiro está detido em razão de irregularidades com a Corte. Junior Pena, conhecido por falar sobre imigração nos Estados Unidos, foi preso no final de janeiro no Delaney Hall, um centro de detenção de imigrantes no estado de Nova Jersey.

Antes da detenção, ele chegou a dizer, em tom despreocupado, que a política anti-imigração do presidente Donald Trump era direcionada apenas a um grupo de imigrantes, grupo este em que ele não estava incluído.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu estou andando na linha, pagando taxas e tentando me legalizar, assim como muitos imigrantes que querem ficar em ordem. Ele vai deportar quem estiver irregular, os bandidos e as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum”, afirmou.

Tópicos relacionados:

deportacao estados-unidos eua imigrantes trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay