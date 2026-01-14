EUA congela emissão de vistos de imigrante para 75 países (Casa Branca)

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), a suspensão do processamento de vistos de imigrante para 75 países, na mais recente medida do presidente americano, Donald Trump, contra estrangeiros que desejam entrar no país.

"Os EUA congelam todo o processamento de vistos para 75 países, incluindo Somália, Rússia e Irã", publicou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, na rede X, compartilhando um artigo da Fox News que afirmava que a medida se aplicava a vistos de imigrante.

