Internacional

EUA congela emissão de vistos de imigrante para 75 países (Casa Branca)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 13:07

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), a suspensão do processamento de vistos de imigrante para 75 países, na mais recente medida do presidente americano, Donald Trump, contra estrangeiros que desejam entrar no país. 

"Os EUA congelam todo o processamento de vistos para 75 países, incluindo Somália, Rússia e Irã", publicou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, na rede X, compartilhando um artigo da Fox News que afirmava que a medida se aplicava a vistos de imigrante.

sct/ksb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua imigracao

