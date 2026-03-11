'A guerra no Irã vai acabar quando eu quiser que acabe', diz Trump
Trump afirmou que 'a guerra está indo muito bem' e que os EUA provocaram 'mais danos do que pensavam ser possível'
FOLHAPRESS - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11/3) que "praticamente não sobrou nada para atacar" no Irã. "Quando eu quiser que acabe, vai acabar", disse o americano em breve entrevista por telefone ao site Axios.
"A guerra está indo muito bem. Estamos muito à frente na nossa programação. Provocamos mais danos do que pensávamos ser possível, mesmo no período original de seis semanas [para o fim dos ataques]", afirmou Trump.
A nova declaração do presidente, no entanto, contradiz as próprias diretrizes de seu governo, ainda que exista pouca clareza sobre seus objetivos e quando a Casa Branca irá considerá-los concluídos.
Em entrevista coletiva nessa terça-feira (10/3), a porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, disse que os objetivos de Washington no conflito continuam sendo impedir que o Irã construa uma arma nuclear, destruir as capacidades produtivas de mísseis balíticos, destruir a Marinha iraniano e enfraquecer os grupos aliados de Teerã no Oriente Médio.
Trump também tem dito, e foi reforçado por Leavitt, que a meta é obrigar o regime iraniano a uma "rendição incondicional", novamente sem explicar o que isso significa na prática.
Ao não esclarecer quando esses objetivos estariam concluídos, o presidente deixa em aberto e nas suas mãos a capacidade de declarar o fim da guerra, ou ao menos a participação americana nela.