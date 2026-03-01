Atirador que estaria com bandeira do Irã mata dois em bar nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros na madrugada deste domingo (1°/3) em um bar em Austin, no Texas, está sendo investigado pelo FBI americano como um possível ato de terrorismo, segundo autoridades. Três pessoas morreram, incluindo o atirador, e outras 14 ficaram feridas. Os disparos começaram pouco antes das 2h, no horário local.



Segundo fontes informaram à agência de notícias AP, o homem supostamente usava roupas com os dizeres "propriedade de Allah" e estampadas com a bandeira do Irã.



A consultoria independente SITE Intelligence, que monitora a atividade de grupos extermistas, também afirmou que o atirador "já havia expressado simpatia pelo regime iraniano" nas redes sociais. A organização identificou o atirador como Ndiaga Diagne, cidadão americano de origem senegalesa, mas a informação ainda não foi confirmada pela investigação policial.



O tiroteio começou quando um homem que dirigia um carro SUV passou em frente ao Buford's, um bar no centro de Austin, e abriu fogo de dentro do veículo. Clientes na calçada e no pátio foram atingidos, disseram autoridades locais em uma entrevista coletiva. O carro rodeou o quarteirão algumas vezes antes dos disparos.



Depois de atirar, o homem dirigiu até uma rua próxima, estacionou e abandonou o carro. Ele, então, voltou a disparar contra pedestres, disseram as autoridades. Ele continuou caminhando até chegar a um cruzamento, onde foi baleado e morto pela polícia.



Alex Doran, agente especial interino responsável pelo escritório do FBI em San Antonio, que está auxiliando na investigação, disse que era cedo demais para determinar um motivo para o crime, mas certos "indícios sobre o suspeito e seu veículo" apontavam para uma "possível ligação com terrorismo". A força-tarefa do FBI especializada em terrorismo está envolvida na investigação, disse ele.



Os Estados Unidos vivem um aumento da preocupação com a segurança nacional depois dos ataques coordenados entre o país e Israel contra o Irã, iniciados neste sábado (28). As autoridades, no entanto, ainda não estabeleceram ligações claras entre a guerra no Oriente Médio e o ataque no Texas.



Equipes médicas chegaram ao local menos de um minuto após receberem a chamada, segundo a polícia. Além das três pessoas mortas no local, outras 14 feridos foram levadas ao hospital, sendo que três deles estavam em estado crítico. Segundo as investigações, sem a agilidade da resposta, haveria mais feridos e mortos.



"Este é um momento muito, muito difícil para a cidade de Austin", disse Lisa Davis, chefe de polícia da cidade, em uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que o tiroteio ocorreu em uma área frequentemente patrulhada pela polícia e equipes médicas nos fins de semana, o que permitiu uma resposta rápida.



"Há famílias agora que, infelizmente, estão reconhecendo seus entes queridos [em hospitais e necrotérios]", disse ela. "Temos famílias que estão em quartos de hospital esperando os resultados de cirurgias. Essa é a realidade com a qual estamos lidando hoje."



Uma gravação de áudio do incidente, feita por um repórter do The New York Times que estava no bar para uma entrevista para um artigo não relacionado, capturou o que aconteceu.



Enquanto o estalo rápido dos tiros ecoa, o ruído ambiente para, e uma mudança rápida na multidão, de confusão para urgência, pode ser ouvida. Pessoas gritam umas para as outras e perguntam o que aconteceu. Minutos depois, há uma segunda rajada de tiros, imediatamente seguida por correria e gritos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"Nossos corações estão com as vítimas individuais e suas famílias", disse Kirk Watson, prefeito de Austin, acrescentando que a cidade manerá o público informado sobre mais detalhes que surgirem.

