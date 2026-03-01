Exército de Israel anuncia mobilização de 100.000 reservistas em ofensiva contra o Irã
O exército israelense anunciou, neste domingo (1º), que mobilizará cerca de 100.000 reservistas como parte da operação contra o Irã.
"As Forças de Defesa de Israel se preparam para mobilizar cerca de 100.000 reservistas e estão aumentando seu nível de preparação nas diferentes frentes" como parte da operação, afirmou o exército em um comunicado.
